Seniorenresidenz in altem Rittergut Wildeshausen

Senieorenresidenz Wildeshausen entsteht. Foto: (von links nach rechts): Werner Scheiwe (Projektleiter), Constantin Reuber (Inhaber Pflegetam Flick GmbH), Tarquin Cosack, Tristan Cosack

Das Rittergut Wildshausen in Arnsberg-Oeventrop blickt auf eine lange, bewegte Geschichte zurück und investiert in die Zukunft des Gutes. Vor über 720 Jahren wurde der Haupthof, die „Curtis Wildeshuysen“ erstmalig urkundlich erwähnt und 1501 in den Ritterstand erhoben. 1646 wurde das Rittergut Wildshausen gebrandschatzt und Großteile der Gebäude vernichtet. Nach der Brandschatzung fand ein neuer Auf- und Ausbau der Gebäude statt, welche heute noch zum Teil existent sind.

Tarquin Cosack, heutiger Eigentümer des Rittergut Wildshausen, hat sich zum Ziel gesetzt, die alten Gebäudestrukturen des Dreiseitenhofes aus dem 17. Jahrhundert wieder herzurichten und diese neuen, zukunftsweisenden Aufgaben zuzuführen. Die groß angelegten Gebäudesanierungen befinden sich bereits in vollem Gange und werden 2025 abgeschlossen sein. Das ca. 550 Jahre alte Haupthaus des Rittergutes wird bis 2025 saniert und zu der Seniorenresidenz Wildshausen ausgebaut. Diese wird künftig zwei Wohngemeinschaften mit insgesamt 21 seniorengerechten Appartments bereithalten, welche zur Anmietung ab 2025 bereitstehen werden. Betreiber und Ansprechpartner der künftigen Seniorenresidenz Wildshausen ist das Cardia Pflegeteam Flick GmbH mit Hauptsitz in Paderborn, welcher als langfristiger Vertragspartner, dank der Projektbegleitung durch Werner Scheiwe Baubetreuung, gewonnen werden konnte.

Seniorenresidenz Wildshausen

Angekoppelt an die Seniorenresidenz wird künftig ein ambulanter Pflegedienst sein, welcher ebenfalls durch das Cardia Pflegeteam Flick GmbH geleitet wird. Constantin Reuber, Inhaber der Cardia Pflegeteam Flick GmbH, fühlt sich als Arnsberger der Heimat verbunden und verwirklicht mit der Wohngemeinschaft „Seniorenresidenz Wildshausen“ nun eine Zukunftsvision, welche er bereits vor 5 Jahren im eigenen Unternehmen angestoßen hatte.

Die Seniorenresidenz Wildshausen basiert jedoch nicht nur auf Visionen, sondern auf langjährige Erfahrungen. Gegründet wurde die Cardia Pflegeteam Flick GmbH am 01.07.1992 in Paderborn und ist mittlerweile an den Standorten Paderborn, Bad Lippspringe und Oelde vertreten. Das Unternehmen hat rund 70 Mitarbeiter*innen und versorgt aktuell ca. 500 Kunden mit Pflege, Behandlungspflege, Verhinderungspflege, Pflegeberatung und Hauswirtschaftsleistungen. Am Standort Oelde wird bereits seit 2013 erfolgreich eine Senioren-WG, wie sie in Wildshausen entstehen wird, betrieben. So bringt die „Cardia“ bereits über ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Senioren WG mit nach Wildshausen sowie mehr als 30 Jahre Erfahrung in der ambulanten Pflege.

Die Übergabe des kernsanierten Gebäudes ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Interessenten können sich bereits jetzt unter https://seniorenresidenz-wildshausen.de informieren.