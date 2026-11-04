Eine Schule für alle – zum Kennenlernen, Entdecken und Mitmachen

Die Sekundarschule der Stadt Warstein veranstaltet einen Tag der offenen Tür am 14. November ab 10 Uhr – Viertklässler und ihre Familien sind herzlich eingeladen, die Schule und ihre vielfältigen Möglichkeiten kennenzulernen.

Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Viertklässler und ihre Eltern. Die Sekundarschule der Stadt Warstein möchte ihnen bei dieser wichtigen Entscheidung helfen und lädt am Samstag, 14. November 2026, um 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto „Ankommen. Mitmachen. Wohlfühlen!“ können die Besucherinnen und Besucher die Schule entdecken, Unterrichtsangebote ausprobieren und vor allem die Menschen kennenlernen, die das Schulleben gestalten.

Die Sekundarschule der Stadt Warstein versteht sich als „Schule für alle“. Als Schule des gemeinsamen Lernens bietet sie Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen und Begabungen die Möglichkeit, sich individuell zu entwickeln und gemeinsam erfolgreich zu lernen. Ähnlich wie an einer Gesamtschule lernen hier Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen zusammen, ohne frühzeitig auf verschiedene Schulformen aufgeteilt zu werden. Dabei stehen die individuelle Förderung, das soziale Miteinander und die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes im Mittelpunkt.

„Wir wollen zeigen, was wir können und wer wir sind“, erklärt Anke Angele aus dem Schulleitungsteam der Sekundarschule der Stadt Warstein. „Uns ist wichtig, dass die Kinder unsere Schule nicht nur kennenlernen, sondern selbst erleben. Sie sollen Dinge ausprobieren, mit unseren Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen und spüren, welche Atmosphäre bei uns herrscht. Denn eine gute Schule zeichnet sich nicht nur durch ihr pädagogisches Konzept aus, sondern auch durch die Menschen, die sie mit Leben füllen.“

Am Tag der offenen Tür übernehmen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 eine besondere Rolle: Sie führen die Gäste durch das Schulgebäude, zeigen die Klassen- und Fachräume und berichten aus ihrem eigenen Schulalltag. So erfahren die zukünftigen Fünftklässler aus erster Hand, wie das Lernen an der Sekundarschule funktioniert und was die Schulgemeinschaft ausmacht.

Auch das pädagogische Konzept der Schule wird vorgestellt. Dazu gehört das sogenannte „SegeL“-Prinzip (selbstgesteuertes Lernen), bei dem die Schülerinnen und Schüler lernen, zunehmend eigenverantwortlich zu arbeiten, ihre Aufgaben zu organisieren und individuelle Lernwege zu entwickeln. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in diese Lernform und können erleben, wie die Schule selbstständiges Lernen und individuelle Förderung miteinander verbindet.

Dabei soll das Mitmachen ausdrücklich im Vordergrund stehen. Die Kinder haben Gelegenheit, verschiedene Angebote kennenzulernen, Neues auszuprobieren und erste Kontakte zu möglichen zukünftigen Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften zu knüpfen.

Auch die jüngeren Jahrgänge beteiligen sich aktiv an der Gestaltung des Tages. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 bereiten Dekorationen und ein Kuchenbuffet vor und sorgen dafür, dass sich die Gäste willkommen fühlen.

Für die Eltern gibt es ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch. Im Elterncafé berichten Mütter und Väter, deren Kinder bereits die Sekundarschule Warstein besuchen, von ihren persönlichen Erfahrungen. Wie gelingt der Übergang von der Grundschule? Wie werden die Kinder begleitet und gefördert? Wie gestaltet sich der Schulalltag? Diese und weitere Fragen können in ungezwungener Atmosphäre besprochen werden.

Darüber hinaus stehen Lehrkräfte und Mitglieder des Schulleitungsteams für persönliche Gespräche zur Verfügung. Sie informieren über das Schulprofil, die verschiedenen Lernangebote und die Möglichkeiten der individuellen Förderung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 hat sich die Sekundarschule der Stadt Warstein zu einem Ort entwickelt, an dem gemeinsames Lernen, gegenseitige Wertschätzung und die persönliche Begleitung der Kinder großgeschrieben werden.