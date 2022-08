Seit 30 Jahren in der Hauptrolle: Individueller Kundenservice bei Roll-tec

Rollladensysteme, Sonnenschutzsysteme und Garagenrolltore für Handwerks- und Fachbetriebe

Die Schmallenberger Firma Roll-tec GmbH kann in diesen Tagen auf eine 30-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Im Sommer 1992 begannen Franz-Josef und Stefan Tröster als Roll-tec Systembauelemente GmbH mit der Produktion in einer Scheune in Obringhausen. Die agilen Unternehmensgründer hatten erkannt, dass immer mehr Fensterbauer enorme Schwierigkeiten hatten, die Vielfalt an marktgängigen Rollladenkästen, unterschiedlichen Verbraucherwünschen bei den Farben und technischen Systemen in ihrer eigenen Produktion abzubilden. Roll-tec Systembauelemente GmbH lieferte in der gewünschten Qualität und Menge die benötigten Bauelemente und wurde so schnell zu einem begehrten Partner der Fensterbauer. Schon nach wenigen Monaten konnten die Brüder ein Grundstück im Gewerbegebiet „Im Brauke“ in Schmallenberg erwerben. 1994 wurde bereits eine neue Produktionshalle eingeweiht und 1998 durch einen Anbau erweitert. Seit Beginn des neuen Jahrtausends verzeichnete Roll-tec ein stetes Wachstum.

Fundament für einen Neustart

Die allgemeine Marktentwicklung und unglückliche Unternehmensentscheidungen in den Jahren 2010 und 2011 brachten Roll-tec Systembauelemente in eine schwierige Schieflage. Im November 2011 musste Insolvenz angemeldet werden. Schnell fand sich dann ein Kreis von Investoren um den Gründer Franz-Josef Tröster, die einen Neustart wagten. Unternehmensgründer überzeugte die Unternehmer Georg Voss und Markus Bette beim Neustart mitzumachen. Wie erwartet, waren die ersten Jahre in der neuen Roll-tec nicht einfach. Rund zwei Drittel des vorherigen Umsatzes hatte die Firma aufgrund der Insolvenz verloren. Jetzt nach etwas mehr als zehn Jahren ist das Umsatztief überwunden und mittlerweile arbeiten wieder 40 Mitarbeiter in der Produktion. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern die Unternehmensgeschicke in der Verwaltung und drei Außendienstmitarbeiter sorgen für Präsenz in einem gewollten Umkreis von 300 Kilometern.

Die seit vielen Jahren bei Roll-tec beschäftigten Mitarbeiter Karl-Josef Jürgens und Thomas Rauterkus leiten gemeinsam mit dem Vertriebsleiter Dietmar Hess die Gesellschaft. Ihre langjährige Erfahrung und ein gutes Netzwerk zu Lieferanten und Kunden machen den Erfolg möglich. Ebenso wichtig für den Geschäftserfolg ist die Qualifikation und langjährige Zugehörigkeit der Mitarbeiter zum Unternehmen. Bei Roll-tec arbeiten einige verdiente Mitarbeiter seit über 25 Jahren in der Produktion und im Service. Wichtig ist den Inhabern in der Geschäftspolitik eine enge Abstimmung mit der Belegschaft. Aktuell werden die Mitarbeiter durch die Betriebsräte Luigi Canana, Kerstin Etienne und Peter Meeser vertreten. Sie sind im ständigen Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und stimmen die Wünsche und Forderungen derselben mit der Geschäftsleitung ab.

Fensterbau und Fenstermontage

Roll-tec Kunden finden sich in einem Umkreis von 300 Kilometer rund um Schmallenberg. Betreut werden diese durch den eigenen Innen- und Außendienst. In der Summe arbeitet Roll-tec mit über 300 aktiven Kunden aus den Bereichen Fensterbau und Fenstermontage zusammen.

Auf einen Blick

* Name des Unternehmens: Roll-tec GmbH

* Gründung: 03.Juli 1992

* Insolvenz: Dezember 2011

* Neugründung: 02. Januar 2012

* Gründer: Franz-Josef und Stefan Tröster

* Gesellschafter: Franz-Josef Tröster, Markus Bette, Equity 69 GmbH/ Georg Voss

* Adresse: Im Brauke 26, 57392 Schmallenberg

* Mitarbeiter: 55 – davon 40 in der Produktion, 12 in der Verwaltung und 3 im Außendienst

* Anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK

* Tätigkeit: Herstellung und Vertrieb von Rollladen- und Sonnenschutzsystemen

* Kunden: Fensterhersteller und Fenstermontagebetriebe

* Vertriebsgebiet: 300 Kilometer um Schmallenberg

Die Marke Roll-tec ist seit 1992 am Markt bekannt für qualitativ hochwertige Rollladensysteme und zuverlässige Lieferungen. Dabei stehen Kundenzufriedenheit und hoher Produktnutzen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Der individuelle Service spielt eine große Rolle. Sonderfarben, spezielle Zuschnitte und andere Gestaltungswünsche werden auf Kundenanforderungen gefertigt. Roll-tec liefert Top-Qualität und ist zuverlässig, kompetent und störungsfrei. Auf einer Produktionsfläche von 1.600 Quadratmetern werden Rollladensysteme produziert. Mit dem unternehmenseigenen Fuhrpark kommt die Ware schnell und termingerecht an.

Anerkannter Ausbildungsbetrieb

Die Ausbildungsberufe lauten: Rolladen- und Sonnenschutzmechatroniker (m/w/d) und Industriekaufmann (m/w/d)

Die Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland bescheinigt der Roll-tec GmbH ein IHK-geprüfter und damit gemäß Berufsbildungsgesetz anerkannter Ausbildungsbetrieb zu sein.