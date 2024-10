Seit 150 Jahren erfolgreich im Bauhandwerk

Jubiläum bei Wilhelm König & Söhne Straßen- und Tiefbau GmbH in Westfeld

Quelle: WOLL Magazin

1874 gründete der junge Kaspar König aus Westfeld ein Wegebauunternehmen. 150 Jahre später führen Wilhelm, Günther, Caspar und Felix König in fünfter und sechster Generation das Bauunternehmen ihres mutigen Vorfahren unter dem Namen Wilhelm König & Söhne Straßen- und Tiefbau GmbH erfolgreich weiter. Im Jubiläumsjahr beschäftigt die Firma insgesamt 83 Mitarbeiter, darunter vier Frauen, bei insgesamt zehn Angestellten im Büro und sechs Auszubildenden im Straßenbauerhandwerk.

Gründung gleichzeitig mit der Schützenbruderschaft

Für das heutige Bundesgolddorf Westfeld ist das Jahr 1874 überhaupt ein besonderes Jahr. Wagte doch nicht nur der junge Kaspar König den mutigen Schritt in die Selbständigkeit: Fast gleichzeitig gründeten junge Männer aus Westfeld die Schützenbruderschaft St. Blasius Westfeld. Im Sommer dieses Jahres war das ganze Dorf beim Jubiläumsschützenfest auf den Beinen. Am 7. September feierte das Westfelder Bauunternehmen zusammen mit über 500 Gästen, darunter die Mitarbeiter und deren Familien, zahlreiche Lieferanten und Kunden des Bauunternehmens sowie Landrat Dr. Karl Schneider, Bürgermeister Burkhard König, Vertreter von Verbänden und Branchenorganisationen in den Werkshallen das 150-jährige Firmenjubiläum.

