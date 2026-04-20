Seifenkistenrennen in Enste: Rennspaß für Jung und Alt

Erstmals auch freies Fahren ohne Wertung zum Ausprobieren

Die Rennstrecke verläuft wie gewohnt vom Schneidweg bis zum Kreisverkehr bei Intersport Pilz. Unterstützt wird die Veranstaltung von ansässigen Unternehmen aus Enste, die die Seifenkisten zur Verfügung stellen und damit das Event möglich machen.

Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene – eine Altersbegrenzung nach oben gibt es nicht. In verschiedenen Altersklassen treten die Fahrerinnen und Fahrer gegeneinander an, wobei neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem der Spaß im Mittelpunkt steht. Die schnellsten Teilnehmenden jeder Altersklasse werden mit Pokalen ausgezeichnet. Darüber hinaus erhalten alle Fahrerinnen und Fahrer eine Medaille.

Neu in diesem Jahr ist ein zusätzliches Angebot für alle, die das Seifenkistenfahren unverbindlich ausprobieren möchten: Erstmals wird ein „freies Fahren“ angeboten. Ohne Anmeldung und ohne Zeitwertung haben Interessierte die Möglichkeit, zwischen den Rennläufen die Strecke kennenzulernen und selbst einmal in einer Seifenkiste Platz zu nehmen. Für das Rennen selbst ist eine Anmeldung im Vorfeld erforderlich. Die Anmeldung ist bis zum 7. Mai möglich per Mail an n.linn@stadtmarketing-meschede.de. Die Startgebühr beträgt 10 Euro.

Am Veranstaltungstag stehen zudem – je nach Verfügbarkeit – noch einzelne Startplätze für Kurzentschlossene zur Verfügung. Bereits vor dem offiziellen Start gibt es Einweisungen, Testläufe und die Auslosung der Seifenkisten. Kurzentschlossene können sich spontan ab 12 Uhr im Startbereich anmelden. Ab 12.30 Uhr starten die Auslosung der verschiedenen Seifenkisten, die ersten Testläufe und die Fahrtbesprechung. Ab 13 Uhr startet dann das große Rennen in verschiedenen Altersklassen.

Das Seifenkistenrennen wird vom Stadtmarketing Meschede e.V. in Zusammenarbeit mit Bremer Automobiltechnik GmbH, MHS-Bender, MHS-Motion und Zahntechnik Stappert sowie weiteren Betrieben aus Enste veranstaltet und unterstützt vom MSC Oberruhr e.V und der Werbegemeinschaft Meschede aktiv. Neben dem Renngeschehen sorgen Verpflegungsangebote und kleine Spielaktionen für ein abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie.

Alle Informationen gibt es unter www.meschede.de/seifenkistenrennen