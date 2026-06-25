Sehen, zuhören, verstehen

Warum Optik Teipel in Bad Fredeburg weit mehr ist als ein Brillengeschäft

Bad Fredeburg verändert sich. Seit die neue Umgehungsstraße den Verkehr aus dem historischen Ortskern heraushält, wird die Hochstraße, jetzt Alte Hochstraße, Schritt für Schritt neu gestaltet. Straßen werden erneuert, Wege barrierefrei ausgebaut, Aufenthaltsflächen geschaffen. Es wird ruhiger im Ort. Schöner vielleicht auch. Aber eben auch anders.



Mitten in dieser Veränderung liegt Optik Teipel, ein inhabergeführtes Fachgeschäft, das seit Jahrzehnten fest zu Bad Fredeburg gehört. Hier geht es nicht um schnelle Laufkundschaft oder modische Effekte allein, sondern um persönliche Beratung, Vertrauen und Zeit für Menschen. „Wir können zuhören, wir haben Zeit für das Zuhören, für die Messung, für die Beratung, für die Sehberatung“, sagt Inhaber Michael Voss. Genau das unterscheidet ein inhabergeführtes Fachgeschäft von anonymem Verkauf oder reiner Massenware. „Die äußere Optik ist wichtig. Aber noch wichtiger ist das andere: das gesund und gut Sehen können.“



Gesund und gut Sehen

Bei Optik Teipel geht es deshalb nicht nur um schöne Brillen, sondern oft auch um gesundheitliche Fragen. Herr Voss hat sich unter anderem intensiv mit sogenannten Winkelfehlsichtigkeiten beschäftigt, einem Bereich, der häufig gar nicht erkannt wird. „Da haben wir schon der einen oder anderen Kundin mit Migräne helfen können“, erzählt er. Wichtig sei dafür vor allem das Gespräch mit den Menschen. „Man muss zuhören, beobachten und mitdenken.“



Gerade das mache den Unterschied im Fachgeschäft aus. Viele Kundinnen und Kunden kommen seit Jahrzehnten. Manche sogar aus großer Entfernung. „Wir haben Kunden, die nach Kanada ausgewandert sind und sich melden, sobald sie wieder in die Heimat kommen“, berichtet Michael Voss mit einem Lächeln. Teilweise würden direkt nach dem Flug noch Sehmessungen durchgeführt, damit während des Aufenthaltes die neuen Gläser gefertigt werden können.



Dass die persönliche Beratung in der Augenoptik weiterhin einen hohen Stellenwert besitzt, zeigt für ihn auch die Entwicklung des Online-Handels. Während andere Branchen massiv unter Internetkonkurrenz leiden, sei der Online-Anteil in der klassischen Augenoptik vergleichsweise gering. „Die klassische Augenoptik hat absolut ihre Berechtigung über Messungen, Anpassungen und Beratungen“, sagt Michael Voss. Gerade beim Sehen gehe es eben nicht um irgendein Produkt, sondern um Lebensqualität.

Service und Sorgfalt werden auch in der eigenen Meisterwerkstatt groß geschrieben

Standort mit Herausforderungen und Chancen

Und genau diese persönliche Qualität verbindet Voss auch mit Bad Fredeburg selbst. „Ich bin Fredeburger durch und durch. Ich mag diesen Ort. Ich lebe gerne hier“, sagt er offen. Die Veränderungen im Ort betrachtet er dabei durchaus differenziert.



Die Baustellen, Umleitungen und die neue Verkehrsführung hätten die Geschäfte im Ortskern selbstverständlich belastet. Besonders die Sperrung und spätere Veränderung der Verkehrsführung rund um die frühere Bödefelder Straße habe Auswirkungen gehabt. „Das sind Dinge, die man erst mal meistern muss“, sagt der Bad Fredeburger. Hinzu kamen Umleitungen, neue Straßenbezeichnungen und bürokratische Folgen bis hin zu geänderten Zulassungen und Lieferproblemen.



Trotzdem sieht er langfristig auch Chancen in der Neugestaltung. „Der ganze Ort soll barrierefreier werden. Das ist schön. Es wird sicherlich auch ästhetisch schön und vor allem ruhig.“ Gerade ältere Kundinnen und Kunden könnten künftig leichter in die Geschäfte gelangen. Die Aufenthaltsqualität werde steigen.



Heimat, Glaube, Fachwerkatmosphäre

Gleichzeitig macht Michael Voss aber auch deutlich, dass attraktive Innenstädte nicht allein durch neue Pflastersteine entstehen. Es brauche Gastronomie, Begegnungen und inhabergeführte Geschäfte.

Auf eine persönliche und individuelle Beratung legt Michael Voß besonderen Wert

„Was hier an den Wochenenden los war, als Gastronomie und Cafés gut liefen, das hat dem Ort unglaublich gutgetan“, erinnert er sich. Die Hoffnung sei deshalb, dass Bad Fredeburg trotz aller Veränderungen lebendig bleibt. Mit Menschen, die bewusst kommen. Zum Einkaufen. Zum Bummeln. Zum Gespräch.



Denn genau darin liegt für ihn die besondere Stärke des Ortes. „Es gibt so viele Gäste, die sagen: Ist das hier schön“, erzählt Voss. Vielleicht müsse man sich manchmal selbst wieder bewusst machen, welchen Wert ein Ort wie Bad Fredeburg habe, mit kurzen Wegen, persönlicher Atmosphäre und Geschäften, in denen man sich noch kennt. Optik Teipel steht genau dafür. Für Beratung statt Hektik. Für Qualität statt Beliebigkeit. Und für einen Ort, an dem man sich noch Zeit nimmt, damit Menschen gesund und gut sehen können.

