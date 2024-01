Sehen. Helfen. Pflegen.

Ausbildung zur Pflegefachfrau bringt Freude und Erfüllung.

„Das Team ist alles“, sagt Alina Baumann (18) in unserem Gespräch über die Möglichkeiten und Chancen im Ausbildungsberuf Pflegefachkraft. Die junge Frau aus Saalhausen kommt nach dem Besuch der Berufsschule gut gelaunt und voller Elan noch einmal zu ihrer Arbeitsstelle im Wohngut Saalhausen. „Hier fühle ich mich zuhause. Mit unserem Team lösen wir die härtesten Aufgaben“, betont die angehende Pflegefachfrau im dritten Ausbildungsjahr. Nach Schulpraktika in einem Krankenhaus und im St. Franziskus Seniorenhaus in Elspe stand für die damals 15-Jährige fest, dass sie in der Altenpflege arbeiten wollte. „Die Arbeit im Pflegeteam des Wohnbereiches, aber auch die Möglichkeit sehr selbständig und selbstverantwortlich im ambulanten Dienst tätig zu sein, bereiten Alina Baumann Freude. „Es ist für mich eine wunderschöne Arbeit, Menschen zuzuhören, mit ihnen zu reden, ihnen zu helfen und einen schwierigen Weg mitzugehen“, stellt Alina Baumann fest.

Eine wunderschöne Arbeit

Für Graziella Klaffke (50), seit 30 Jahren Altenpflegerin und im Wohngut Saalhausen verantwortlich für die Praktika in der Altenpflege und die Ausbildung der Pflegefachkräfte, ist von ihrer Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr überzeugt. „Alina hat eine zupackende, offene und jugendlich-forsche Art, die die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von ihren Enkeln oder Urenkeln kennen. Und man merkt jeden Tag, dass Alina ihre Arbeit mit Freude und Begeisterung erledigt“, lobt Graziella Klaffke die 18-Jährige. Insgesamt betreut die Ausbildungsleiterin derzeit eine Pflegeassistentin, die eine einjährige Assistenzausbildung absolviert, zwei Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr, zwei Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr und zwei Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr. Bisher werden nur junge Frauen ausgebildet, doch der Beruf der Pflegefachkraft ist ebenso für junge Männer interessant.





Persönlichkeit, Mitgefühl und Herzlichkeit

Pflegekräfte werden jetzt und in Zukunft gebraucht. Computer können ihre Arbeit nicht übernehmen. Das Wohngut Saalhausen bietet ein freundliches und offenes Arbeitsumfeld für die Pflege. Alle Teams setzen sich aus gut ausgebildeten Profis zusammen, die in ihrem abwechslungsreichen Arbeitsalltag aktuelles Fachwissen, aber auch Persönlichkeit, Mitgefühl und Herzlichkeit einbringen. Junge Menschen, die sich für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft interessieren sollten unter anderem mitbringen: Freude am Umgang mit älteren Menschen, persönliche Stabilität, Ausgeglichenheit und Geduld, Einsatzbereitschaft und Flexibilität, gute Auffassungsgabe und Teamfähigkeit. Finja Terrasi (16) Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, die bei unserem Besuch bei der Vorbereitung des Abendessens mithilft, nennt ihre Beweggründe für die Berufswahl: „Meine Praktika haben mich dazu gebracht, das zu tun, was ich heute tue, da es mir guttut, Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen.“