Segeltraining für den Nachwuchs

Manche träumen vielleicht davon, einmal mit einem Boot um die ganze Welt zu segeln. Dafür braucht man nicht nur viel Zeit, sondern man muss dafür schon früh mit dem Training beginnen. Beim Yacht- und Ruderclub Attendorn e.V. in der Waldenburger Bucht beginnt nach den Osterferien das Segeltraining für den jungen Nachwuchs. Gesegelt wird ab dem 8. Lebensjahr, je nach Alter und Erfahrung auf einem Optimisten oder einem 420er. Der Kurs findet in diesem Jahr an 8 Wochenenden, außerhalb der Ferien, jeweils samstags und sonntags von 10.00 bis 16.00 Uhr statt.

Segeln in der Waldenburger Bucht

Neben der praktischen Ausbildung auf dem Wasser wird begleitend auch etwas Theorie vermittelt, wir lernen Knoten und Segel-Regeln, so dass die Jungsegler auch ihren Jugendsegelschein erwerben können. Interessierte

Kinder und Jugendliche können am Sonntag, den 23. April 2023 um 10.00 Uhr im YRCA e.V. an einem Schnupperkurs teilnehmen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Sichere Schwimmkenntnisse (mindestens das Schwimmabzeichen Bronze) werden aber vorausgesetzt. Bitte feste Schuhe, warme regenfeste Bekleidung und Wechselsachen mitbringen. Natürlich gehen wir auch aufs Wasser. Segelboote werden gestellt, Sicherheitsausrüstung kann vor Ort geliehen werden. Ab der Mittagszeit besteht auch ein gastronomischer

Service. Fragen beantwortet unsere Jugendwartin Ilona Starke. Um eine kurze vorherige Anmeldung an <mailto:jugendwart@yrca.de> jugendwart@yrca.de wird gebeten.