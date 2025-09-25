See you by V&K Optik Kuhnert und Hörgeräte Kuhnert

Hören und Sehen aus einer Hand in Schmallenberg



Das Fachgeschäft für Optik und Hörakustik vereint moderne Technik mit jahrzehntelanger Erfahrung. In der Optik setzt man auf innovative Diagnostik: Mit dem Visionix VX 120+ erhalten KundInnen einen umfassenden Augen-Check-Up, der weit über die klassische Sehstärkenbestimmung hinausgeht. Das Screening umfasst u. a. Prüfungen auf Glaukom, Katarakt und Keratokonus, ergänzt durch präzise Augeninnendruck- und Wellenfrontmessungen, und liefert damit die Basis für eine individuelle Sehberatung.

Auch im Bereich Hörakustik überzeugt das Fachgeschäft mit kostenlosen Hörtests und einer persönlichen, fachlich fundierten Beratung. Besonders hervorzuheben ist das qualifizierte Personal, dass sich mit viel Engagement um die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft kümmert.

Als Teil der V&K Unternehmensfamilie mit über 40 Jahren Expertise bietet das Team kompetente Beratung in beiden Bereichen unter einem Dach. Ein starker Partner für gutes Sehen und Hören in der Region.

Während der Schmallenberger Woche kostenlose Hörtests und kostenlosen Hörschutz. Glücksrad mit tollen Gewinnen und Sehanalyse mit dem Visionix VX 120+ für nur 59€ an.