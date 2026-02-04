Sechste Irish Night in Ostentrop: Ein Abend voller Musik, Party und irischer Tradition

Der St. Patrick’s Day hält erneut Einzug in Ostentrop! Am Samstag, 7. März, verwandelt sich das Dorfhaus mit der sechsten Irish Night ab 19 Uhr in das größte irische Pub des Sauerlands.

Drei mitreißende Bands bringen den unverwechselbaren Sound der grünen Insel nach Ostentrop und sorgen für eine ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. Neben irischem Rock- und Punkfolk erwartet die Gäste eine breite Auswahl an irischen Spezialitäten und Getränken, erstmals gibt es sogar Guinness vom Fass.

Musikalisches Line-up: Von Folk bis Punkrock

Den Auftakt machen die OakWoodPaddys aus Arnsberg und sorgen für den akustischen, traditionellen Part des Abends. Mit Gitarre, Mandoline, Bodhran und Harfe entführt das Trio das Publikum tief in die Seele Irlands – mit Geschichten von Sehnsucht, der See und der Liebe.

Mit ihrem unverkennbaren Motto „Have a drink, ya bastards!“ bringen Muirsheen Durkin & Friends ihren Irish-Celtic-Punk-Rock auf die Bühne. Neun Musiker, ausgestattet mit Tin-Whistle, Pipes, Banjo und Akkordeon, servieren einen energiegeladenen Mix aus irischen Tönen und rockigen Klängen.

Ebenfalls mit dabei sind die Kilkenny Bastards. Seit 2017 bringt die Iserlohner Band Bühnen zum Beben – mit einer explosiven Mischung aus Irish Folk und Punkrock. Ihre Musik vereint traditionelle Melodien mit rebellischem Geist und garantiert unvergessliche Abende voller Energie, Leidenschaft und guter Laune.

Passend zur musikalischen Reise wird das Duarphius in stimmungsvolle irische Dekoration gehüllt, irische Drinks gibt es unter anderem an der liebevoll selbst gebauten Whiskey- und Cocktailbar. Neben einer Auswahl an irischen Bieren dürfen sich die Gäste auch auf kulinarische irische Spezialitäten freuen.

Die sechste Irish Night in Ostentrop verspricht einen unvergesslichen Abend voller irischer Lebensfreude, mitreißender Musik und ausgelassener Feierlaune. Sláinte!

Die Tickets sind online auf der Webseite www.duarphius-ostentrop.de. Der Erlös kommt dem Duarphius Ostentrop zugute.