Sechs Köpfe – eine Vision

Das HerzWerk öffnet seine Türen in Freienohl

Betonkunst trifft auf Malerei und Fotografie, Social Media auf Spiritualität und Genuss. Sechs Frauen haben – jede für sich und doch alle gemeinsam – die Vision von einem Raum, in welchem sie ihre Leidenschaft ausleben und einen lang ersehnten Traum erfüllen können. Die Motivation ist bei jeder die gleiche: die eigene Freude an der Kreativität mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu teilen. Im Juli öffnete das HerzWerk für die Öffentlichkeit seine Türen und der Weg in eine kreative Auszeit für alle Altersgruppen nahm seinen Anfang.



Die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 25 in Freienohl sind noch eine Baustelle, als sich Marina Krick (Betonkunst), Susanne Droste (Fotografie), Anke Kemper (Malerei und Schriftstellerei), Kathrin Lichte (Meditation, spirituelle und kreative Workshops), Jenni Weber (Kulinarische Kreationen, Werkstatt für Jugendliche und Erwachsene) und Lena Baumgart (Workshops rund um Social Media) zwischen Mörtel, Werkzeugen und Maschinen im Frühjahr treffen, um auf einen mutigen Schritt anzustoßen und einem lange ungenutzten Raum neues Leben einzuhauchen. Nur wenig später starten nicht nur die kreativen Planungen, der Raum will gefüllt sein mit nützlichen Möbeln, einer Küche und der entsprechenden Ausstattung, die – meist geschenkt – repariert, aufgearbeitet und mit neuer Farbe ihren Platz im HerzWerk finden. Viel Arbeit, die mit Herz und Hand und einigen Unterstützern erledigt wird – den Eröffnungstermin immer im Nacken.



Der Weg hat sich mehr als gelohnt. Am Tag der Eröffnungsfeier erfahren die sechs Frauen einen Ansturm an begeisterten Gästen, nicht nur aus Freienohl, und viel Zuspruch für ihre Pläne. Die ersten Kurse sind schnell ausgebucht, und Neues ist stets in Planung – immer mit der Devise: einfach machen!

Quelle: HerzWerk



Die wechselnden Kurse im Herzwerk finden Sie auf Instagram unter herzwerk_freienohl. Kontakt: herzwerk.info@web.de

HerzWerk, Bahnhofstraße 25, 59872 Freienohl



