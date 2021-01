Sechs Ausgaben für das Sauerland

WOLL Magazin zeigt facettenreiche Region

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob das WOLL Magazin neben Schmallenberg und Eslohe auch in anderen Regionen des Sauerlandes vertreten ist? Diese Frage lässt sich laut und deutlich mit „Ja“ beantworten. In sechs Gebieten gibt es das Magazin mit Geschichten und Berichten über Worte, Orte, Land und Leute, stets mit regionalem Bezug, die von ortsansässigen Redakteuren und Fotografen verfasst werden.

Wieder mit dabei

Starten wir unsere Entdeckungsreise im östlichsten Teil aller WOLL-Regionen: Brilon, Marsberg, Willingen und Diemelsee. Mit der Herbstausgabe 2020 feierte WOLL dort ein Comeback und freut sich wahnsinnig, wieder über die Menschen aus diesen vier Städten und Gemeinden zu berichten.

Weiter geht es Richtung Westen: Dort finden Sie das Magazin WOLL Warstein, Möhnesee und Rüthen. Am Haarstrang gelegen, hat Warstein und Umgebung viele Sehenswürdigkeiten zu bieten: der Möhnesee, die Bilsteinhöhlen oder der Wildpark Warstein sind nur einige Beispiele.

Richtung Ruhrpott

Mit WOLL Arnsberg, Sundern und Ense geht es noch weiter westlich, schon aufs Ruhrgebiet zu. Die Stadt Arnsberg hat die zweitmeisten Einwohner im Hochsauerlandkreis, somit lassen sich hier viele Geschichten erzählen. Über die Nachbarstadt Sundern, mit 16 Ortsteilen und dem Ausflugsziel Sorpesee, gibt es ebenfalls eine Menge zu berichten.

Olper Comeback

Im Süden des Sauerlandes liegt der Kreis Olpe. Hier feierte WOLL mit der Herbstausgabe 2020 ein überaus erfreuliches Comeback. Diese Ausgabe deckt ein großes Gebiet ab: Über Attendorn, Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe und Wenden wird nun wieder ausführlich berichtet.

Ein großes Jubiläum steht bevor

Die flächengrößte Stadt im Sauerland, Schmallenberg, und die Ferienregion Eslohe bilden eine weitere WOLL-Ausgabe (diese halten sie gerade in den Händen). Im Herbst 2011 erschien hier die erste Ausgabe von WOLL. 2021, im nächsten Jahr, können wir zehn Jahre WOLL feiern!

Die sechste und letzte Station auf unserer Rundreise, bevor wir wieder in Brilon und Umgebung ankommen, ist das Magazin für Meschede, Bestwig und Olsberg. In Meschede befindet sich einer von fünf Standorten der Fachhochschule Südwestfalen, in Bestwig liegt der höchste natürliche Wasserfall Nordrhein-Westfalens, die Plästerlegge, und Olsberg ist ein staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad.

Jede dieser sechs Magazinausgaben zeigt, wie sehr WOLL die Sauerländer und das Sauerland wertschätzt. Alle Ausgaben zusammen ergeben ein umfassendes Bild von einer Region, die sich nicht nur durch ihre Mittelgebirgslage auszeichnet, sondern durch die Geschichten und Dönekes, die sich die Sauerländer erzählen, durch Fachkompetenz, Bodenständigkeit und Vielfalt. Faszinierende Menschen, interessante Einblicke und spannende Ereignisse warten darauf, entdeckt zu werden. WOLL wird weiterhin Augen und Ohren offenhalten.