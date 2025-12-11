Sebastian Kühn – Neuer Burgherr in Bilstein

Seit dem 1. März 2025 hat die Burg Bilstein mit ihrer Jugendherberge einen neuen Hausleiter – oder, wie er mit einem Augenzwinkern genannt wird: einen neuen Burgherrn. Wir stellen ihn vor.



WOLL: Herr Kühn, können Sie uns kurz Ihren Lebenslauf zusammenfassen?

Sebastian Kühn: Ich bin 42 Jahre alt, gebürtiger Sauerländer und habe 25 Jahre in der Hotellerie gearbeitet. Zuletzt durfte ich zehn Jahre lang Hotels an unterschiedlichen Standorten in Deutschland leiten.



WOLL: Wohnen Sie nun auch auf der Burg?

Sebastian Kühn: Ich fühle mich hier sehr wohl und habe schon einige Nächte mit dem Bilsteiner Burggeist Lowwerhannes verbracht. Wohnen tue ich allerdings in Plettenberg. Aber mein Büro hat wohl den schönsten Ausblick im ganzen Sauerland.



WOLL: Wie kam es dazu, dass Sie Burgherr beziehungsweise Hausleiter geworden sind?

Sebastian Kühn: Ich hatte den Wunsch, näher bei Heimat und Familie zu arbeiten. Besonders begeistert mich das Konzept der Jugendherbergen: Gemeinschaft erleben. Diese Gemeinschaft – im Verband, in den Teams und mit den Gästen – wird nicht nur beschrieben, sie wird gelebt. Und, ehrlich gesagt: Mein Sohn fand die Idee, im Kindergarten erzählen zu können, dass sein Papa eine Ritterburg leitet, ebenfalls großartig. Das hat die Entscheidung zusätzlich leicht gemacht.



WOLL: Wie sieht der Alltag eines Burgherren aus?

Sebastian Kühn: Die Burg ist eine alte Dame, die uns immer wieder vor neue Aufgaben stellt. Dazu kommen unsere jungen Gäste – wild, fröhlich und wunderbar. Langeweile gibt es da nicht! Ich bin sowohl administrativ tätig als auch ganz praktisch eingebunden: in der Haustechnik, bei der Organisation oder auch mal in der Küche.

WOLL: Was gefällt Ihnen besonders gut – und wo sehen Sie Herausforderungen?

Wir stehen heute für ein modernes Familienprodukt. Die Gäste erwarten zeitgemäßen Komfort wie Zimmer mit Bad, aber auch ein Ernährungskonzept, das überzeugt. Unser Motto lautet: Mehr Bio, mehr lecker. Milch, Joghurt, Eier, Brot, Müsli, Obst, Tee und Kaffee – alles in zertifizierter Bio-Qualität. Eine Herausforderung ist es, alte Klischees über Jugendherbergen hinter uns zu lassen und gleichzeitig die lange Tradition mit in die Zukunft zu führen.



Vielen Dank für das Gespräch. WOLL wünscht Ihnen eine wunderschöne Zeit auf der Burg!