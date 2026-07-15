SEBASTIAN KLUSSMANN Gefragt – Gesagt: Hirn-Turbo mit Live-Quiz

Der zweifache QuizEuropameister und gefeierte „Jäger“ aus der ARD-Erfolgsshow „Gefragt – Gejagt“ zeigt, wie Wissen wirklich hängen bleibt – und stellt sein Publikum danach selbst auf die Probe.

Ob Karriere, Small Talk oder große Bühne des Lebens: Wer mehr weiß, kommt weiter. Klussmann weiß genau, wovon er spricht. In der ersten Hälfte seiner Show liefert er einen pointierten, humorvollen Rundumschlag zum Thema Lernen. Wie speichert man Informationen blitzschnell? Wie bleibt man fokussiert? Und warum ist breite Allgemeinbildung ausgerechnet im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz ein echter Gamechanger? Mit Witz, Tempo und interaktiven Elementen macht Klussmann aus grauer Theorie pures Entertainment.

Nach der Pause ist das Publikum gefragt! Beim großen Live-Quiz fordert Sebastian Klussmann seine Gäste heraus – mit cleveren, überraschenden und garantiert unterhaltsamen Fragen. Gespielt wird nach Kneipenquiz-Art im Team mit den mitgebrachten Freunden oder einfach den Sitznachbarn. Spannung, Spaß und ehrgeiziger Wettkampf inklusive. Das Gewinnerteam kassiert einen Preis – alle anderen nehmen etwas noch Wertvolleres mit nach Hause: mehr Wissen und einen verdammt guten Abend. Kurz gesagt: Diese Show ist kein Vortrag. Sie ist ein Hirn-Turbo.

Am Samstag, dem 26.09.26, gastiert Sebastian Klussmann um 20 Uhr im Sauerland-Theater. Tickets gibt es ab € 29,60 unter www.stagecat.de und an allen Vorverkaufskassen.