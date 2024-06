Eine ungewöhnlich große Resonanz fand das SCOOPJET-Gewinnspiel in unserem Frühjahrsmagazin. 100-mal gab es das neue Pistengerät für zukunftsfähigen Wintersport zu gewinnen. Über 1.000 Wintersportfans nahmen online oder per Postkarte an dem Gewinnspiel teil. Unter den 100 Gewinnerinnen und Gewinnern sind aus dem Sauerland Karina R. aus Schmallenberg, Martina G. aus Schmallenberg, Barbara S. aus Meschede, Christoph W. aus Arnsberg, Astrid W. aus Arnsberg, M. G. aus Warstein und Daniel H. aus Iserlohn. Die Gewinnerinnen und Gewinner haben inzwischen ihren ScoopJet, das WOLL-Magazin und ein ScoopJet-Cup-Teilnehmer-Los erhalten.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am SCOOPJET-Gewinnspiel können Gewinner sein: Wer keinen ScoopJet gewonnen hat, kann einen Wertgutschein in Höhe von 50 EUR per Mail unter dem Teilnahmecode „WOLL & Scoop-Jet“ hier anfordern: mc@scoop-jet.com

Zusätzlich können sich ALLE Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Auslosung von zehn Fahrerplätzen mit Tageskarte beim ScoopJet-Cup 2023 registrieren.