Schweinebauch auf grünen Gemüsen mit Vollkornnudeln

Power Food-Rezept von „Kleine Freiheit Fleckenberg“

Björn Lülf von „Kleine Freiheit“ aus Fleckenberg hat für das WOLL-Magazin im Frühjahr dieses tolle Rezept kreiert. Nachkochen gerne erwünscht! Guten Appetit!

Zutaten:

Schweinebauch:

• 500 g Schweinebauch

• 50 g Ingwer

• 3 Knoblauchzehen

• 1 Chili klein

• 80 g Zucker braun

• 80 ml Apfelessig

• 80 ml Sojasoße

• 500 ml Wasser

Gemüse:

• 500 g grüne Gemüsesorten vom Markt (Je nach Saison!!)

• Salz, Zucker, Pfeffer

• 250 g Vollkorn-Spaghetti

• Olivenöl

• etwas Sesam

Schritt für Schritt …

• Den Schweinebauch im Topf anbraten und anschließend entnehmen

• Ingwer, Knoblauch und Chili kleinschneiden und im Bratensatz anschwitzen

• Mit Zucker karamellisieren & mit Essig ablöschen

• Anschließend Sojasoße und Wasser auffüllen

• Den Schweinbauch in diesen Sud legen und mit Deckel ca. 35 min köcheln

• Anschließend entnehmen, portionieren und in der Pfanne anbraten

• Grüne Gemüsesorten (Brokkoli, Zuckerschoten, Sojabohnen, Spinat etc.) für 1 Minute in kochendem Wasser blanchieren & sofort in Eiswasser abkühlen. Anschließend in Pfanne anbraten und würzen. Die Nudeln kochen und mit etwas Sojasoße und Sesam anschwitzen.