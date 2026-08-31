Schwarze Zinken und Orgel: Abschluss der Konzertreihe „Musica sacra Oelinghausen“

Der ungewöhnliche Name des Ensembles „Les Cornets Noirs“ (die schwarzen Zinken) leitet sich her von dem historischen Instrument Zink, einem Holzblasinstrument, das mit schwarzem Leder umwickelt ist und im Klang der menschlichen Stimme sehr nahe kommt- wenn dieses ebenso faszinierende wie schwierig zu beherrschende Instrument mit großer Meisterschaft gespielt wird.

Die beiden Solisten Frithjof Smith und Gebhard David an den Zinken zählen zu den bekanntesten Spezialisten und sind Garanten für höchste Virtuosität auf ihrem Instrument. Zusammen mit dem Organisten Johannes Strobl, der an der historischen Orgel zu hören sein wird, gründeten sie 1997 im Kloster Muri das Ensemble „Les Cornets Noirs“, das mittlerweile weltweit konzertiert und mit seinen CD-Produktionen zahlreiche Auszeichnungen erhielt.

Für die historische Orgel in der Klosterkirche Oelinghausen haben sich die drei Musiker ein maßgeschneidertes Programm zusammengestellt, das selbst für Kenner viele Entdeckungen bieten wird. Dabei liegt der Fokus auf impulsiver italienischer Ensemblemusik des 16. und 17. Jahrhunderts sowie Orgelwerken von Samuel Scheidt und Heinrich Scheidemann. Eine Besonderheit der historischen Klosterorgel ist übrigens ihre Stimmung, die seinerzeit vor mehr als 300 Jahren im „Cornetten-Ton“ und damit einen Halbton höher als üblich erfolgen sollte. Die Bezeichnung Cornett ist nichts anderes als die italienische Bezeichnung für einen Zink, somit ist dieses Instrument wie geschaffen für die seltene, aber äußerst faszinierende Kombination von schwarzen Zinken und der Oelinghauser Orgel.

Eintrittskarten sind wie immer an der Abendkasse zum Preis von 15,- Euro erhältlich.