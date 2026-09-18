Magazin für die Sauerländer Lebensart

Schutz vor Gewalt bleibt zentrales Thema

Gleichstellungsbeauftragte in Kommunen sind in der Regel Einzelkämpferinnen. Aus diesem Grund wurde im Kreis Soest bereits vor Jahrzehnten der „Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten“ gegründet, um einen kollegialen Austausch zu ermöglichen. Die regelmäßigen Treffen finden reihum in den Kommunen statt – jetzt auch im Rathaus der Stadt Warstein.

18. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Alexander Lange

Arbeitskreis kommunaler Gleichstellungsbeauftragten tagte im Rathaus der Stadt Warstein

Zentrale Themen waren der Schutz von Frauen vor Gewalt und die bevorstehenden Aktionstage. Bürgermeister Maximilian Spinnrath begrüßte die Gleichstellungsbeauftragten herzlich im Rathaus: „Die Gleichstellung von Mann und Frau ist für mich ein wichtiges Thema, denn hier gibt es – zugegeben – trotz vieler Fortschritte noch immer Handlungsbedarf. Aus diesem Grund unterstütze ich Ihre Arbeit ausdrücklich und sage weiter so!“

Die Teilnehmerinnen-Runde am Arbeitskreis hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, denn viele Gleichstellungsbeauftragte sind in den Ruhestand gegangen. Damit einhergegangen ist eine spürbare Verjüngung des Gremiums. „Aber die Themen sind leider immer noch die gleichen: Vor allem der Schutz von Frauen vor Gewalt, verbunden mit der Aufklärung über Hilfen wie Beratung und Schutzmöglichkeiten, ist für uns immer noch ein zentrales Thema“, erklärt Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein und Gastgeberin für das Treffen.

Insbesondere zu den Aktionstagen am 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen), 14. Febraur (One Billion Rising, weltweit tanzen Menschen, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen) und am Internationalen Tag der Frau am 8. März informieren die Gleichstellungsbeauftragten teils in gemeinsamen Aktionen. Zudem rufen sie die Gesellschaft dazu auf, Gewalt gegen Frauen nicht zu tolerieren.

Sylvia Lettmann betont: „Im Rathaus in Warstein finden an jedem zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 14 Frauenberatungen statt. Zudem bietet das Klinikum Lippstadt seit Kurzem vertrauliche Spurensicherungen nach sexualisierter Gewalt an, das sind bereits wichtige Bausteine.“

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Engagement
Bayrische Top-Oktoberfestband die Münchner Zwietracht kommt nach Sundern-Hachen
14. Dezember 2020 | 2 Minuten Lesezeit
Volksbank Zukunftsoffensive
Engagement
69.000 Euro für die Zukunft des Sauerlands – Volksbank zeichnet starke Vereinsprojekte aus
25. Januar 2026 | 2 Minuten Lesezeit
Engagement
Doppelkopf: unterhaltsamer Zeitvertreib oder hitziger Wettkampf
29. Dezember 2024 | 2 Minuten Lesezeit