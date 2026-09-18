Schutz vor Gewalt bleibt zentrales Thema

Arbeitskreis kommunaler Gleichstellungsbeauftragten tagte im Rathaus der Stadt Warstein

Zentrale Themen waren der Schutz von Frauen vor Gewalt und die bevorstehenden Aktionstage. Bürgermeister Maximilian Spinnrath begrüßte die Gleichstellungsbeauftragten herzlich im Rathaus: „Die Gleichstellung von Mann und Frau ist für mich ein wichtiges Thema, denn hier gibt es – zugegeben – trotz vieler Fortschritte noch immer Handlungsbedarf. Aus diesem Grund unterstütze ich Ihre Arbeit ausdrücklich und sage weiter so!“

Die Teilnehmerinnen-Runde am Arbeitskreis hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, denn viele Gleichstellungsbeauftragte sind in den Ruhestand gegangen. Damit einhergegangen ist eine spürbare Verjüngung des Gremiums. „Aber die Themen sind leider immer noch die gleichen: Vor allem der Schutz von Frauen vor Gewalt, verbunden mit der Aufklärung über Hilfen wie Beratung und Schutzmöglichkeiten, ist für uns immer noch ein zentrales Thema“, erklärt Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warstein und Gastgeberin für das Treffen.

Insbesondere zu den Aktionstagen am 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen), 14. Febraur (One Billion Rising, weltweit tanzen Menschen, um ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen) und am Internationalen Tag der Frau am 8. März informieren die Gleichstellungsbeauftragten teils in gemeinsamen Aktionen. Zudem rufen sie die Gesellschaft dazu auf, Gewalt gegen Frauen nicht zu tolerieren.

Sylvia Lettmann betont: „Im Rathaus in Warstein finden an jedem zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 14 Frauenberatungen statt. Zudem bietet das Klinikum Lippstadt seit Kurzem vertrauliche Spurensicherungen nach sexualisierter Gewalt an, das sind bereits wichtige Bausteine.“