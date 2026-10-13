Schutz kommunaler Daten: Cybersicherheitsstrategien für Behörden in der Region Sauerland

Der Schutz kommunaler Daten gelingt Behörden im Sauerland nur mit einer umfassenden Sicherheitsstrategie. Dazu gehören technisch abgesicherte Systeme, getrennte Netzwerke und ein Notbetrieb, der auch nach einem Angriff funktioniert. Kommunen verarbeiten sehr persönliche Informationen, etwa Meldedaten, Steuerunterlagen und vertrauliche Sozialhilfevorgänge. Spätestens seit dem schweren Ransomware-Angriff auf den regionalen Zweckverband Südwestfalen-IT ist klar: Damals mussten 72 Mitgliedskommunen mit rund 1,6 Millionen Menschen elf Monate lang im Krisenbetrieb arbeiten. Informationssicherheit ist im Sauerland deshalb keine reine IT-Aufgabe. Sie bildet die Grundlage dafür, dass wichtige Verwaltungsleistungen weiterlaufen.

Die digitale Verwaltung zwischen Arnsberg, Meschede, Olpe und Brilon muss verschiedene Anforderungen zusammenbringen. Bürger erwarten moderne Online-Dienste, einfache Zusammenarbeit und durchgängige digitale Abläufe. Dafür prüfen Behörden teilweise auch eine sichere, verschlüsselte cloud lösung für unternehmen und Institutionen, um Dateien mit externen Projektpartnern zu teilen und gemeinsame Arbeiten außerhalb überlasteter interner Netze zu schützen. Gleichzeitig steigt die Gefahr durch professionell organisierte Cyberkriminelle. Eine dauerhafte Schutzstrategie darf deshalb nicht von einem völlig sicheren Netzwerk ausgehen. Sie muss Angriffe einplanen, Schäden begrenzen und einen verlässlichen Neustart ermöglichen.

Warum kommunale Daten im Sauerland ein attraktives Angriffsziel sind

Lange fühlten sich kleinere und mittlere Kommunen im ländlichen Raum vergleichsweise sicher. Viele gingen davon aus, für internationale Erpressergruppen zu unbedeutend zu sein. Diese Annahme hat sich als gefährlich erwiesen. Cyberkriminelle suchen nicht nach politischer oder wirtschaftlicher Bedeutung, sondern nach schlecht geschützten Systemen. Öffentliche Verwaltungen gehören in Deutschland und der EU zu den häufig angegriffenen Bereichen. Angreifer treffen hier auf einen besonderen Druck: Kommunen müssen wichtige Leistungen möglichst ohne Unterbrechung anbieten. Bei Ransomware hoffen Täter deshalb auf eine hohe Zahlungsbereitschaft.

Das Sauerland hat zudem eine besondere Verwaltungsstruktur. Hier gibt es kreisangehörige Städte, große Flächengemeinden und viele gemeinsame Dienstleister. Zahlreiche Fachverfahren laufen über zentrale IT-Knotenpunkte. Dadurch kann eine einzelne Schwachstelle große Folgen haben. Nutzen mehrere Verwaltungen dasselbe Netzsegment und dringen Täter dort ein, können innerhalb kurzer Zeit viele Rathäuser und Behörden gleichzeitig betroffen sein.

Welche Daten Behörden in der Region Sauerland schützen müssen

Rathäuser und Kreisverwaltungen verwalten sehr persönliche Lebensdaten. Im Einwohnermeldewesen liegen vollständige Identitätsangaben, frühere Anschriften und Passdaten. Standesämter speichern Urkunden über Geburten, Eheschließungen und Todesfälle. Jugendämter und Sozialabteilungen bearbeiten vertrauliche Informationen über familiäre Probleme, finanzielle Unterstützung und Vormundschaften. Hinzu kommen Gewerberegister, Angaben zu Grundsteuer und Kommunalabgaben sowie Personalakten der Beschäftigten.

Diese Daten haben auf illegalen Märkten einen langfristigen Wert. Geburtsdaten, Rentenversicherungsnummern und biometrische Daten können im Gegensatz zu einer Kreditkartennummer nicht einfach gesperrt und ersetzt werden. Ein Datenverlust im Sauerland betrifft Menschen direkt in ihrer eigenen Umgebung. Werden Melde- oder Sozialdaten im Darknet veröffentlicht, wie es bei Vorfällen in kleineren Verwaltungen wiederholt passiert ist, können Betroffene dauerhaft Opfer von Erpressung, Identitätsdiebstahl und gezielten Phishing-Angriffen werden.

Wie Cyberangriffe Verwaltung, Bürgerservices und kritische Infrastruktur beeinträchtigen

Wenn die IT ausfällt, kommt das öffentliche Leben oft schneller zum Stillstand, als es Notfallplanungen vorsehen. Nach einem erfolgreichen Ransomware-Angriff sehen Mitarbeitende nur noch schwarze Bildschirme. Elektronische Verfahren für Kfz-Zulassungen, Bauanträge oder Wohngeldzahlungen sind nicht erreichbar. Auch einfache Leistungen wie vorläufige Ausweise oder Sterbeurkunden können sich verzögern, wenn Registerabfragen nicht funktionieren und lokale Drucker nicht mehr angesprochen werden können.

Besonders schwer wiegen Störungen bei kommunalen Eigenbetrieben und Versorgungsnetzen. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hochwassermeldeanlagen in den Talsperrengebieten des Sauerlands arbeiten zunehmend digital und verfügen über Fernzugänge für die Wartung. Springt ein Angriff vom Verwaltungsnetz auf die Betriebstechnik (Operational Technology, OT) über, stehen nicht mehr allein Bürgerservices still. Dann können auch die Trinkwasserhygiene, Kläranlagen und der Schutz der Bevölkerung vor Ort gefährdet sein.

Schutz kommunaler Daten beginnt mit Verantwortung und Risikoanalyse

Informationssicherheit ist kein IT-Projekt, das vollständig an einen Dienstleister oder die eigene Systemadministration abgegeben werden kann. Nach dem in Deutschland geltenden Subsidiaritätsprinzip bleiben die Kommunen selbst für den Schutz ihrer Daten verantwortlich. Eine widerstandsfähige digitale Verwaltung braucht deshalb eine klare Entscheidung der Behördenleitung, passende finanzielle Mittel und eine offene Prüfung der vorhandenen Schwächen.

Ein gutes Sicherheitsniveau entsteht durch laufendes Risikomanagement. Statt ohne klare Prioritäten teure Einzelprodukte zu kaufen, sollten Behörden im Sauerland systematisch prüfen, welche Abläufe unverzichtbar sind, wo Verbindungen zu anderen Systemen bestehen und welche Folgen eine Veränderung oder ein Diebstahl bestimmter Daten hätte.

Warum Informationssicherheit Chefsache ist

Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Landräte tragen die Gesamtverantwortung für die Arbeitsfähigkeit ihrer Kommune oder ihres Kreises. Nach einem schweren Sicherheitsvorfall stehen sie sofort im Blick von Bürgerschaft, Politik und Aufsichtsbehörden. Haftung, Vertrauensverlust und hohe Folgekosten lassen sich nicht mit einem Hinweis auf technische Schwierigkeiten abweisen. Die Ausgaben in Millionenhöhe nach dem SIT-Angriff im Hochsauerlandkreis haben dies deutlich gezeigt.

Nur wenn die Verwaltungsleitung Informationssicherheit als Führungsaufgabe behandelt, bekommen die zuständigen Beschäftigten den nötigen Rückhalt. Dazu gehört auch, Schutzregeln durchzusetzen, wenn sie Abläufe vorübergehend langsamer machen oder etwas Komfort kosten. Ohne eine sichtbare Unterstützung durch die Behördenleitung bleiben Sicherheitsregeln im Alltag oft wirkungslos.

Welche Aufgaben Bürgermeister, IT-Leitung und Datenschutzbeauftragte übernehmen

Eine sichere Organisation braucht klare Zuständigkeiten zwischen Behördenleitung, IT-Leitung und behördlichem Datenschutzbeauftragten (DSB). Zusätzlich sollte ein Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) benannt werden. Die Behördenleitung legt die Sicherheitsziele fest, stellt Geld bereit und entscheidet im Krisenfall über das weitere Vorgehen. Die IT-Leitung kümmert sich um die technische Umsetzung, den Betrieb der Systeme und die Einhaltung der festgelegten Betriebswerte.

Der Datenschutzbeauftragte prüft unabhängig, ob die DSGVO und das Landesdatenschutzgesetz eingehalten werden. Er führt das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten und begleitet Datenschutz-Folgenabschätzungen. Der ISB betreut dagegen das gesamte Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS). Die Aufgaben von IT-Leitung und ISB sollten möglichst auf verschiedene Personen verteilt werden. So entstehen weniger Interessenkonflikte zwischen einem störungsfreien Betrieb und einer unabhängigen Sicherheitskontrolle.

Wie Behörden ihre Daten, Systeme und Abhängigkeiten erfassen

Schützen lässt sich nur, was bekannt ist. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) weist in seinen Leitfäden zur kommunalen Widerstandsfähigkeit darauf hin, dass jede Risikoanalyse mit einer vollständigen Bestandsaufnahme beginnen muss. Behörden im Sauerland sollten dabei nicht bei einer Liste der Geräte stehen bleiben. Sie brauchen auch eine genaue Übersicht über Abhängigkeiten zwischen Systemen und Dienstleistern.

Dafür werden alle Fachanwendungen erfasst und den jeweiligen Servern, Datenbanken, Cloud-Diensten und Netzwerkbereichen zugeordnet. Auch Lieferketten und Schnittstellen zu externen Anbietern müssen geprüft werden. Welche Fernzugänge haben Softwarehäuser? Über welche Leitungen kommunizieren Kläranlagen mit dem Rathaus? Erst wenn diese Wege dokumentiert sind, lassen sich Kettenausfälle vermeiden. Dabei führt der Ausfall eines kleinen Nebensystems sonst möglicherweise zum Stillstand wichtiger Kernleistungen.

Rechtliche Anforderungen an den Schutz kommunaler Daten

Kommunale Behörden müssen viele europäische, deutsche und landesrechtliche Vorgaben beachten. Diese Regeln verlangen technische Schutzmaßnahmen und einen nachvollziehbaren Nachweis, dass sie zum jeweiligen Risiko passen. Werden die Vorgaben missachtet, kann das Vertrauen der Bürger sinken. Zusätzlich drohen Anordnungen der Aufsicht und empfindliche Geldstrafen.

Auch die gesetzlichen Anforderungen verändern sich. Neue europäische Regeln richten den Blick stärker auf die digitale und physische Ausfallsicherheit wichtiger Versorgungsleistungen und weniger allein auf formale Datenschutzfragen.

Welche Vorgaben aus DSGVO, BDSG und Landesrecht zu beachten sind

Artikel 32 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) fordert technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), die dem vorhandenen Risiko entsprechen. Dazu gehören Verschlüsselung, der Schutz von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sowie regelmäßige Prüfungen der Wirksamkeit. Für Kommunen im Sauerland gelten außerdem das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW).

Besonders relevant ist die Meldepflicht aus Artikel 33 DSGVO. Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten muss innerhalb von 72 Stunden an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI NRW) gemeldet werden. Besteht ein hohes Risiko für die betroffenen Personen, müssen auch diese schnell informiert werden. Behörden brauchen deshalb Abläufe, mit denen sie einen Datenverlust auch an Wochenenden und Feiertagen innerhalb weniger Stunden prüfen, dokumentieren und rechtlich korrekt melden können.

Was NIS2 und weitere Anforderungen für kommunale Dienstleister bedeuten können

Das deutsche Gesetz zur Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie gilt für kommunale Stellen nicht in jedem Fall auf dieselbe Weise. Die klassische Kernverwaltung eines Rathauses fällt auf Bundesebene nicht automatisch vollständig unter das BSIG. Der IT-Planungsrat hat von einer pauschalen Einbeziehung aller lokalen Behörden abgesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Verantwortliche im Sauerland zurücklehnen können.

Kommunale Eigenbetriebe und Dienstleister für Trinkwasser, Abwasser, Abfall oder Energie erreichen oft die Schwellenwerte für regulierte Bereiche. Sie können dann als „wichtige“ oder „besonders wichtige Einrichtungen“ gelten. Erreicht ein kommunaler Regiebetrieb nach § 28 BSIG die entsprechenden Beschäftigten- oder Budgetgrenzen, muss er beim BSI strengere Risikomaßnahmen umsetzen und sich registrieren lassen. Städte und Gemeinden müssen ihre IT deshalb funktional trennen. Gemeinsame Systeme sollten so abgeschottet werden, dass ein Angriff auf das Rathaus nicht auf Betriebe der Daseinsvorsorge übergreift.

Cybersicherheitsstrategien für Behörden in der Region Sauerland

Eine Schutzarchitektur für Kommunen muss im Alltag funktionieren. Kleinere Verwaltungen dürfen nicht durch reine Theorie und zu viele Vorgaben überlastet werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bietet mit dem IT-Grundschutz ein ausführliches Rahmenwerk. Für kleinere Organisationen kann dieses jedoch schwer umzusetzen sein. Im Sauerland sind einfache Einstiegsschritte sinnvoll, die nach und nach zu einer festen Sicherheitsbasis ausgebaut werden.

Ein wichtiges Prinzip moderner Sicherheit heißt „Zero Trust“. Kein Netzwerkbereich gilt automatisch als sicher, nur weil er innerhalb der Verwaltung liegt. Jeder Zugriff muss geprüft, bestätigt und freigegeben werden.

Wie ein kommunales Sicherheitskonzept nach BSI-Standards entsteht

Für viele Städte und Gemeinden im Sauerland bieten sich der „Weg in die Basis-Absicherung“ (WiBA) oder das „IT-Grundschutz-Profil Basis-Absicherung Kommunalverwaltung“ als Einstieg an. WiBA arbeitet mit strukturierten Checklisten und rund 250 Prüffragen. Damit lassen sich typische Verwaltungsrisiken bearbeiten, ohne sofort den gesamten Aufwand eines ISO-27001-Audits leisten zu müssen.

Auf dieser Grundlage erstellt die Kommune ein Sicherheitskonzept und legt den geschützten Informationsverbund genau fest. Das Konzept enthält Vorgaben für Server, Identitäten und Datenspeicherung. Es darf nicht einfach als Ordner im Archiv liegen bleiben. Im PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) wird es jedes Jahr geprüft und an neue Gefahren angepasst.

Warum Netzsegmentierung und sichere Zugänge Angriffe begrenzen

Ein flaches Netzwerk, in dem Fachabteilungen, Bürgerbüro, Schul-IT und Kläranlage miteinander verbunden sind, bietet Angreifern freie Wege. Gelangt Schadsoftware auf einen Arbeitsplatz, kann sie sich in einem ungeteilten Netz leicht von System zu System bewegen. Behörden im Sauerland sollten ihre Netzwerke deshalb nach Aufgabe, Schutzbedarf und Bedeutung in virtuelle LANs (VLANs) und Firewall-Bereiche aufteilen.

Verbindungen zu Partnern und Rechenzentren brauchen besondere Kontrolle. Externe Zugänge sollten über zentral geschützte Gateways laufen. Die Erfahrungen aus früheren Angriffen zeigen, dass offene RDP-Ports und unsichere Übergänge besonders gefährlich sind. Ein Vorfall im Gebäudemanagement muss auf diesen Bereich begrenzt bleiben. Fachverfahren des Standesamts dürfen dadurch nicht erreichbar oder gestört werden.

Wie Mehrfaktor-Authentifizierung und Rollenrechte Daten schützen

Gestohlene Zugangsdaten gehören zu den häufigsten Ursachen schwerer Ransomware-Angriffe. Ein einzelnes Passwort reicht heute nicht mehr aus. Für jeden externen Zugang, jede VPN-Verbindung und alle Administratorkonten ist Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) nötig. Dafür können Hardware-Token, Einmalpasswörter (OTP) und Zertifikate eingesetzt werden.

Auch die Rechte der Beschäftigten müssen begrenzt sein. Jede Person sollte nur auf die Akten und Ordner zugreifen können, die sie für ihre Arbeit braucht. Standardkonten dürfen niemals lokale Administratorrechte besitzen. Administrationskonten sollten zeitlich begrenzt verwendet werden. Die Verwaltung dieser Konten sollte über eigene Arbeitsplätze erfolgen, die vom normalen E-Mail-Verkehr getrennt sind.

Welche Bedeutung Patchmanagement und sichere Backups haben

Nach Angaben des BSI werden jeden Tag weit mehr als hundert neue Software-Schwachstellen bekannt. Ein fester Prozess für Sicherheitsupdates gehört deshalb zur technischen Grundpflege. Kritische Updates für Betriebssysteme, Browser, Mailserver und Router müssen schnell installiert werden. Besonders Geräte und Programme mit Verbindung zum Internet dürfen nicht monatelang auf Wartung warten.

Der wichtigste Schutz gegen Erpressung bleibt eine unveränderbare und gegen Manipulation geschützte Datensicherung. Backups, die ständig im gleichen Netzwerk erreichbar sind, werden von moderner Ransomware oft ebenfalls verschlüsselt. Bewährt hat sich die 3-2-1-Regel: Es gibt mindestens drei Kopien auf zwei unterschiedlichen Medien. Eine Kopie wird logisch, administrativ oder physisch vollständig vom Betriebsnetz getrennt aufbewahrt, etwa als Air-Gapped- oder WORM-Speicher. Die Wiederherstellung muss mindestens einmal pro Quartal praktisch getestet werden.

Mitarbeitende stärken und Sicherheitslücken im Alltag schließen

Auch die beste Firewall hilft nicht, wenn ein schädlicher Anhang geöffnet wird und Schadsoftware ins Netzwerk gelangt. Beschäftigte sind nicht einfach die schwächste Stelle. Sie können wichtige Warnsignale erkennen, wenn sie gut informiert sind. Eine offene Fehlerkultur und passende Schulungen helfen den Mitarbeitenden in den Verwaltungen des Sauerlands, Angriffe früh zu bemerken und zu melden.

Sicherheitsregeln dürfen im Arbeitsalltag nicht als unnötige Belastung erscheinen. Klare, einfache Vorgaben und leicht erreichbare Meldewege machen vorsichtiges Verhalten zu einer normalen Routine.

Wie Phishing-Schulungen und regelmäßige Übungen das Risiko senken

Eine Pflichtbelehrung einmal im Jahr verändert das Verhalten meist nur wenig. Besser wirken interaktive Online-Schulungen und kontrollierte Phishing-Tests. Die siebenteilige Reihe „Cybersicherheit im HSK“ zeigt, wie solche Angebote aussehen können. Sie wurde im Mescheder Kreishaus von der regionalen Wirtschaftsförderung gemeinsam mit Fachleuten des LKA NRW gestartet und macht aktuelle Angriffsmethoden anschaulich.

Anhand echter Fälle lernen Beschäftigte, Social Engineering, gefälschte Rechnungen und vorgetäuschte Anweisungen von angeblichen Amtsleitern (CEO-Fraud) zu erkennen. Dabei muss eine wichtige Regel gelten: Wer versehentlich auf einen verdächtigen Link klickt, darf keine Angst vor einer Strafe haben. Die IT muss den Vorfall sofort erfahren, damit sie noch vor einer weiteren Ausbreitung reagieren kann.

Welche Regeln für Passwörter, mobile Geräte und Homeoffice gelten

Durch mobile Arbeit und Homeoffice reicht der Verwaltungsbereich heute bis in die Wohnungen der Beschäftigten. Dafür braucht es verbindliche Dienstanweisungen. Dienstliche Geräte dürfen nicht privat genutzt werden. Amtliche Nachrichten dürfen ebenso wenig über private E-Mail-Adressen oder ungeschützte Speicherdienste versendet und gespeichert werden.

Moderne Passwortregeln verzichten auf erzwungene monatliche Änderungen. Solche Vorgaben führen oft zu kurzen und leicht vorhersehbaren Zahlenfolgen. Besser sind lange Passphrasen und zentrale Passwort-Manager. Mobile Geräte sollten über ein zentrales Mobile Device Management (MDM) verwaltet werden. Das MDM kann eine Festplattenverschlüsselung vorschreiben und bei Verlust oder Diebstahl eine Löschung aus der Ferne auslösen.

Zusammenarbeit im Sauerland verbessert die digitale Resilienz

Keine einzelne Stadt oder Gemeinde im Sauerland hat genug Personal und Geld, um ein modernes Security Operations Center (SOC) rund um die Uhr selbst zu betreiben. Der Mangel an IT-Fachkräften trifft ländliche Regionen besonders stark. Eine sinnvolle Antwort liegt in der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und in gemeinsam genutzten regionalen Strukturen.

Gemeinsame Lösungen können Kosten und Personalaufwand senken. Dafür müssen die Zuständigkeiten klar geregelt sein. Ebenso brauchen alle Beteiligten überprüfbare Vereinbarungen über das erwartete Sicherheitsniveau.

Welche Rolle Südwestfalen-IT und kommunale IT-Partner übernehmen

Der regionale Zweckverband Südwestfalen-IT (SIT) bildet für viele Verwaltungen im Sauerland und in Südwestfalen die technische Grundlage. Nach der schweren Krise hat der Verband seine Sicherheitsarchitektur grundlegend verändert. Unter der neuen Geschäftsführung wurden hohe sechsstellige Beträge in Schutzmaßnahmen investiert. Das Incident Management wurde modernisiert. Außerdem wurde der VPN-Zugang im gesamten Verband mit strengen Zertifikaten und Einmalpasswörtern vereinheitlicht.

Die ISO-27001-Zertifizierung auf Grundlage des BSI-IT-Grundschutzes für den Rechenzentrumsbetrieb und die Verwaltungs-PKI war ein wichtiger Schritt. Kommunen dürfen diese Zertifizierung aber nicht als vollständigen Schutz verstehen. Sie bestätigt die Sicherheit des zentralen Verbunds. Jedes Rathaus bleibt trotzdem selbst dafür verantwortlich, die lokalen Netzwerke, Geräte und organisatorischen Übergänge zu schützen.

Wie Land, Bund, BSI und kommunale Spitzenverbände unterstützen

Kommunen müssen diese Aufgaben nicht allein lösen. Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund bieten praktische Leitfäden und Hinweise zur Informationssicherheit. Nordrhein-Westfalen unterstützt Kommunen über das CERT NRW und Programme wie „Digi-SOS“ mit Warnungen und konkreten Hilfen bei akuten Gefahren.

Auch das BSI stellt kostenlose Analysewerkzeuge, Vorgaben und Berichte zur aktuellen Bedrohungslage bereit. Über Modelle nach dem „Einer für Alle“-Prinzip (EfA) können geprüfte Sicherheitsdienste in mehreren Ländern genutzt werden. Verantwortliche im Sauerland sollten diese Angebote aktiv nutzen und in ihre eigenen Pläne aufnehmen, statt alle Lösungen selbst neu zu entwickeln.

Notfallplan für Cyberangriffe auf Kommunen

Cybersicherheit kann keinen vollständigen Schutz versprechen. Eine gut vorbereitete Verwaltung ist auch auf den Fall eingestellt, dass ein Angriff alle technischen Schutzmaßnahmen überwindet. Ohne einen praxistauglichen Notfallplan entsteht schnell Unordnung. Zeit geht verloren und falsche Entscheidungen können den Schaden stark vergrößern.

Der kommunale Notfallplan muss auch auf Papier vorhanden sein. Sind alle Server verschlüsselt, kann niemand ein digitales PDF öffnen. Laminierte Ablaufpläne, Notfallkoffer und feste Kontaktketten gehören deshalb in die Büros der Verwaltungsleitung.

Welche Sofortmaßnahmen bei einem Angriff greifen

Wird ein laufender Angriff erkannt, zählt jede Minute. Betroffene Geräte müssen sofort physisch vom Netzwerk getrennt werden. Dazu kann das Netzwerkkabel gezogen oder die WLAN-Verbindung ausgeschaltet werden. Rechner dürfen nicht einfach ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Sonst gehen flüchtige Informationen aus dem Arbeitsspeicher verloren, die für die IT-Forensik gebraucht werden können.

Auch der Internetzugang des gesamten Rathauses muss kontrolliert unterbrochen werden. So lässt sich verhindern, dass weitere Verschlüsselungsschlüssel geladen oder Daten nach außen übertragen werden. Das interne Notfallteam kommt sofort zusammen, sperrt betroffene Konten und sichert Systemprotokolle auf getrennten Speichermedien.

Wer im Krisenfall intern, regional und überregional informiert wird

Ein fester Meldeweg ist für die rechtliche und praktische Bewältigung eines Angriffs nötig. Intern müssen Bürgermeister, DSB, ISB und IT-Leitung sofort informiert werden. Bei einem schweren Vorfall übernimmt ein vorbereiteter Verwaltungsstab die Leitung. Gleichzeitig sind externe Stellen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen einzuschalten:

Die Landesbeauftragte für Datenschutz (LDI NRW): Meldung nach Artikel 33 DSGVO innerhalb von 72 Stunden.

Meldung nach Artikel 33 DSGVO innerhalb von 72 Stunden. Die Kriminalpolizei / ZAC NRW: Zentrale Ansprechstelle für Cybercrime zur Einleitung forensischer Ermittlungen und zur Sicherung von Spuren.

Zentrale Ansprechstelle für Cybercrime zur Einleitung forensischer Ermittlungen und zur Sicherung von Spuren. Das CERT NRW und die Aufsichtsbehörden: Information der Bezirksregierung und benachbarter Kommunen, damit mögliche Ketteneffekte früh erkannt werden.

Information der Bezirksregierung und benachbarter Kommunen, damit mögliche Ketteneffekte früh erkannt werden. Die Bürgerschaft und Presse: Klare Kriseninformationen über alternative Kommunikationswege, um Gerüchte zu vermeiden und vor Phishing-Nachrichten im Namen der Stadt zu warnen.

Wie ein Wiederanlauf von Verwaltung, Meldewesen und Bürgerservices gelingt

Nach dem Stillstand beginnt der kontrollierte Wiederanlauf im Rahmen des Business Continuity Managements. Dieser Vorgang kann Wochen oder Monate dauern. Die Reihenfolge muss vorher festgelegt werden. Nicht alle Verwaltungsleistungen können gleichzeitig wieder gestartet werden. Vorrang haben Leistungen zur Gefahrenabwehr, das Melde- und Standesamt sowie existenzsichernde Barauszahlungen des Sozialamts.

Dafür müssen vorbereitete Papierverfahren greifen. Vorgänge werden vorübergehend analog erfasst, Notfallarbeitsplätze mit Laptops ohne dauerhafte Netzverbindung genutzt und Ersatzformulare ausgegeben. Beim Neuaufbau der IT ist eine gründliche Bereinigung nötig. Ungesicherte alte Daten dürfen nicht einfach wieder eingespielt werden. Jeder Server muss neu installiert und abgesichert werden. Erst nach der Freigabe durch IT-Forensiker darf er schrittweise wieder mit dem Netzwerk verbunden werden.

Von der Bestandsaufnahme zum belastbaren Sicherheitsprogramm

Eine widerstandsfähige Verwaltung entsteht nicht in wenigen Wochen. Kommunen im Sauerland brauchen einen klaren Plan, der schnelle Schutzmaßnahmen mit langfristigen Investitionen verbindet. Wer Schritt für Schritt vorgeht, kann auch mit einfachen Mitteln deutliche Verbesserungen erreichen.

Die Maßnahmen müssen regelmäßig geprüft werden. Dafür braucht es konkrete Kennzahlen, über die der Verwaltung und den kommunalen Entscheidungsgremien offen berichtet wird.

Welche Maßnahmen Kommunen innerhalb von 30 Tagen umsetzen können

Einige grundlegende Schutzmaßnahmen lassen sich innerhalb der ersten vier Wochen ohne lange Ausschreibungen umsetzen. An erster Stelle steht MFA für alle Fernzugänge und E-Mail-Konten der Beschäftigten. Gleichzeitig sollten alle offenen Standardports für Fernwartung am Netzrand gesucht und geschlossen werden.

Innerhalb von 30 Tagen kann außerdem eine physisch getrennte und unveränderbare Offline-Sicherung der wichtigsten Stammdaten erstellt werden. Eine kurze Schulung zu aktuellen Phishing-Mustern und gedruckte Notfallkontaktlisten für alle Amtsleitungen ergänzen diese erste Phase.

Wie ein realistischer Sicherheitsfahrplan für zwölf Monate aussieht

Innerhalb eines Jahres kann die Verwaltung eine feste Sicherheitsgrundlage schaffen. In den ersten drei Monaten werden alle IT-Systeme, Schnittstellen und Verträge nach dem WiBA-Standard erfasst. In den Monaten vier bis sechs folgen die Netzwerkaufteilung und die Trennung von Fachverfahren und Verwaltungsnetzen.

Im zweiten Halbjahr verabschiedet die Verwaltung eine verbindliche Leitlinie zur Informationssicherheit. Außerdem führt sie eine realistische Notfallübung für den Verwaltungsstab durch und richtet automatische Prüfungen auf Schwachstellen ein. Zum Jahresende werden die Ergebnisse bewertet und die Mittel für das nächste Jahr angepasst.

Nach welchen Kennzahlen Behörden ihre Fortschritte messen

Mit Kennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) lässt sich der Stand der Sicherheit besser verfolgen. Für Behörden im Sauerland eignen sich unter anderem diese Werte:

Kennzahl (KPI) Messziel Zielwert für Kommunen MFA-Abdeckungsquote Anteil externer und administrativer Konten mit aktivem zweiten Faktor 100 % Patch-Verzögerung (Time to Patch) Zeit zwischen der Veröffentlichung eines kritischen Updates und seiner Installation < 72 Stunden Phishing-Meldequote Verhältnis von gemeldeten Phishing-Mails zu den erfolgten Klicks > 80 % gemeldet Wiederanlaufzeit (RTO) Zeit bis zum abgesicherten Notbetrieb wichtiger Fachverfahren < 24 Stunden (Kernservices) Backup-Restore-Frequenz Häufigkeit dokumentierter Tests zur Wiederherstellung Mindestens quartalsweise

Wie Investitionen in IT-Sicherheit priorisiert und begründet werden

Viele Städte und Gemeinden im Sauerland müssen mit knappen Haushalten arbeiten. Ausgaben für IT-Sicherheit müssen deshalb gegenüber Kämmerer und Stadtrat nachvollziehbar begründet werden. Ein Vergleich mit dem Brandschutz hilft dabei: Niemand spart an Fluchtwegen oder Sprinkleranlagen, nur weil es im Rathaus bisher noch nicht gebrannt hat.

Investitionen sollten nach dem jeweiligen Risiko geordnet werden. Die Frage lautet nicht: „Welche neue Technik gibt es?“, sondern: „Welcher Ausfall hätte die größten Folgen für Menschen, Verwaltung und Haushalt?“ Lässt sich zeigen, dass ein mehrwöchiger Stillstand einschließlich forensischer Untersuchungen deutlich teurer wäre als Netztrennung, Backups und Schulungen, steigt die Zustimmung zu einem passenden Sicherheitsbudget.

Ab 2026 werden auch neue technische Lösungen wie eine automatische Erkennung von Angriffen mit künstlicher Intelligenz stärker in der kommunalen Abwehr eingesetzt werden. Gleichzeitig entstehen durch den europäischen Cyber Resilience Act (CRA) neue rechtliche Anforderungen. Hersteller vernetzter Hard- und Software müssen für Sicherheit ab Werk („Security by Design“) sorgen und Schwachstellen über feste Zeiträume mit Updates beheben. Für Verwaltungen im Sauerland kann das die Beschaffung erleichtern. IT-Verantwortliche können bereits in Ausschreibungen verbindliche Nachweise über eingebaute Schutzfunktionen und zugesagte Update-Zeiten verlangen. So beginnt der Schutz schon beim Einkauf.