Schultenhof Winkhausen

Rasten im Sauerland

Besonders altes Haus mit besonders moderner Küche

„Einer der schönsten Höfe des Schmallenberger Sauerlandes!“ Wenn diese Aussage von der Denkmalbehörde in Münster kommt, ist das schon eine besondere Auszeichnung. Die Familie Kuss hat 1992 den geschichtsträchtigen Schultenhof in Winkhausen übernommen und zu einem baulichen Kleinod gemacht.

Wer schon einmal die private Sammlung von historischen Motorrädern, die voll ausgestatteten Handwerkswerkstätten und die alten Hofstuben besucht hat, gerät in Erinnerung daran ins Schwärmen. Auf einer Hofstelle, die mindestens bis ins 16. Jahrhundert zurück geht, wurde 1642 das heutige Gebäude errichtet. Es ist damit eines der ältesten, original erhaltenen Fachwerkhäuser im Sauerland. Bis 1939 war darin auch eine Fuhrmannskneipe. Bänke und Tische aus dem 17. Jahrhundert stehen darin heute noch genauso wie die letzten Fuhrleute sie verlassen haben könnten, und warten auf neue Gäste.

Am 18.06. war es soweit, dann eröffnete die Familie Kuss ihr Schultenhofcafé, dass mit vielen Ideen und Liebe zum Detail eingerichtet wurde. Wer die Speisekarte aus Eichenholz in die Hand nimmt – dem Holz, aus dem das Fachwerk ist – weiß, dass ihn etwas besonders erwartet. „Tolle, mit viel Herzblut in Familienbetrieben handgemachte Produkte aus tollen Regionen, vereint im Sauerland,“ sagt Ina Kuss, „das ist unser Konzept.“

Französischer Apfelkuchen und Crumbles, Kaffeebohnen aus der Rösterei Wildkaffee aus Garmisch-Partenkirchen, Weine von Weingut Domhof aus Guntersblum in Rheinhessen, heimisches Brot, belegt mit Käse mit Sauerländer Heilkräutern, Flammkuchen von traditionell bis kreativ, zum Beispiel mit Ziegenkäse, karamellisierten Walnüssen und Feigensenf und mehr steht von Mittwoch bis Sonntag von 11:30 bis 17:30 Uhr auf der Speisekarte. Samstags und sonntags kommt auch das eine oder andere warme, oft französisch inspirierte Gericht dazu. Der Chef steht dann selbst am Grillrost und bietet Original Thüringer Rostbratwurst an. Die vielen Radfahrer auf dem Lenneradweg, der am Schultenhof vorbeiführt, suchen aber oft etwas Leichtes, gerne auch etwas Veganes. Deshalb werden jeden Tag auch mehrere vegane Speisen auf der Karte zu finden sein, vom veganen Kuchen über veganes Eis bis zum veganen Flammkuchen – alles immer handgemacht mit Stil und Klasse.