Schützenrolle reicht bis ins Jahr 1767 zurück

St. Sebastianus-Junggesellenschützen Warstein übergeben historische Unterlagen ans Stadtarchiv

Ein bedeutendes Stück Warsteiner Schützen- und Vereinsgeschichte ist nun dauerhaft gesichert: Die Junggesellenschützen haben historische Unterlagen des Vereins an das Archiv der Stadt Warstein übergeben. Die Dokumente werden dort künftig als Depositum verwahrt und somit für kommende Generationen gesichert, sehr zur Freude von Stadtarchivar Dr. Lukas Grawe: „Ich freue mich, dass die Junggesellenschützen bereit waren, ihre alten Dokumente an das Stadtarchiv zu übergeben.“

Besonders wertvoll ist die sogenannte Schützenrolle, deren ältester Eintrag aus dem Jahr 1767 stammt und einen Zeitraum von fast 170 Jahren Vereins- und Stadtgeschichte abdeckt. Eine besondere Bedeutung haben die darin enthaltenen Gründungsstatuten vom 3. Juni 1767. Sie geben einen unmittelbaren Einblick in die Anfänge der Bruderschaft und dokumentieren, unter welchen Bedingungen und mit welchen Regeln die Junggesellen- und Schützentradition in Warstein begründet wurde.

Für die Junggesellenschützen ist die Übergabe deshalb mehr als eine reine Archivierung alter Unterlagen. Sie stellt sicher, dass die historischen Dokumente fachgerecht erhalten bleiben und zugleich als Quelle für die Erforschung der Warsteiner Vereins-, Schützen- und Gesellschaftsgeschichte genutzt werden können. „Unsere Unterlagen erzählen die Geschichte unserer Schützenbruderschaft über viele Generationen hinweg. Uns war wichtig, dieses wertvolle Erbe nicht nur selbst zu bewahren, sondern es für die Zukunft dauerhaft und professionell zu sichern“, sagt der Erste Hauptmann Lukas Hötte. Auch Vorstandsmitglied Magnus Pieper sieht in der Übergabe einen wichtigen Schritt: „Wenn man ein Dokument von 1767 in den Händen hält, wird Geschichte plötzlich ganz greifbar. Wir freuen uns, dass sie nun im Stadtarchiv für die Nachwelt erhalten bleibt.“

Infos:

Ein Depositum ist die dauerhafte Hinterlegung historischer Unterlagen bei einem Archiv, ohne dass diese dabei in das Eigentum des Archivs übergehen. Für die Hinterlegung als Dauerleihgabe wird ein Depositalvertrag zwischen dem Eigentümer und dem Archiv geschlossen. Die Dokumente werden dort fachgerecht aufbewahrt und für die Nachwelt gesichert. Bisher befinden sich nur wenige Unterlagen von Vereinen als Deposita im Stadtarchiv. Dabei sind gerade diese Dokumente wichtig: Das Stadtarchiv soll nicht nur Verwaltungsgeschichte bewahren, sondern möglichst auch das gesellschaftliche Leben der Menschen widerspiegeln.

Wer noch alte Dokumente, Bücher, Fotos oder andere Unterlagen zur Geschichte der St. Sebastianus-Junggesellenschützenbruderschaft Warstein oder anderer Vereine aus dem Stadtgebiet besitzt, kann sich gerne an Dr. Lukas Grawe (l.grawe@warstein.de) wenden.