Schützenfest – die drei schönsten Tage im Jahr

Nicht nur die Mitglieder der Sauerländer Schützenvereine fiebern ihrem Hochfest in Grün und Birkenholz entgegen. Unter dem Eindruck dieser Schützenfestsehnsucht hat der Karikaturist Peter Menne den Schützenvereinen in ganz Westfalen Statements zu ihren Statuen abgerungen. Zusammen mit Augustin Upmann entstand daraus ein satirisches Nachschlagewerk – Das Schützenfest abc. Von A wie Antreten bis Z wie Zündkerze wurde das Besondere am Schützenfest herausgearbeitet.

Quelle: Peter Menne

Die Ausstellung zeigt die visuelle Umsetzung dieses Projekts. Darüber hinaus thematisiert Menne insbesondere das Vogelschießen. Mit Humor zeichnet er einen schrägen, kantigen und doch liebevollen Bilderzyklus unseres Schützenwesens. Sein Witz ist unterschwellig pointiert, nie aber verletzend. Es ist eine Liebeserklärung an das Westfälische und eben auch Sauerländische Schützenwesen.

Quelle: Peter Menne

Das Schützenfest abc – Karikaturen von Peter Menne

In der Stadt Arnsberg wird am Freitag, 29. Juli die Ausstellung um 19:00 Uhr im Kunst-Werk in Neheim eröffnet. Begleitet wird die Eröffnung durch eine Lesung von Augustin Upmann. Zur Ausstellung erscheint das gleichnamige Buch.

Ausstellungsdauer: 29. Juli bis 26. August 2022

Kunst-Werk, Möhnestraße 59 – 59755 Arnsberg – Öffnungszeiten: Mo – Fr. von 10.00 bis 18:00 Uhr