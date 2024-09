Schürzenjäger im Sauerland

Die legendären Schürzenjäger kommen am 15. November ins Sauerland. Im Western-Saloon des Elspe-Festival-Geländes wird die Band mit ihrem neuen Sänger Dominik ´Ofi` Ofner das Publikum mit ihrer mitreißenden Musik und ihrer energiegeladenen Bühnenshow begeistern.

Die Schürzenjäger sind bekannt für ihren einzigartigen Mix aus traditioneller Tiroler Volksmusik und modernen Rockklängen. Ihre Hits, wie „Hey Mann!“, „Schürzenjägerzeit“ oder „Da bin i dahoam“ sind bei den Fans Garanten zum Mitsingen und Tanzen. Dominik ‚Ofi‘ Ofner hat sich voll und ganz als neuer Frontmann etabliert und erweist sich als absoluter Volltreffer. Mit bahnbrechender Energie reißt er Band und Fans gleichermaßen mit und läutete wahrlich eine „Neue Zeit“ ein – als wäre ein verlorener Schürzenjäger Sohn endlich heimgekehrt. Selbst den frühestens Schürzenjäger Klassikern weiß er neues Leben einzuhauchen, wodurch das Live-Spektrum der Band vielfältiger denn je wurde: Traditionelle Volksmusik trifft auf die der Neuzeit und wird kräftig gewürzt mit Elementen aus Rock, Country und Blues.

Auch in den USA sind die Schürzenjäger keine Unbekannten mehr. Im Sommer 2023 war die Band zu Gast auf dem „German Fest“ in Milwaukee und begeisterte dort ebenso wie hierzulande. Gleich im Anschluss ging es wieder ins geliebte Zillertal, um das „Finkenberg Open Air“ krachen zulassen – wie immer ein Nachhause kommen. Auf restlos gefüllter Festivalwiese erlebten die Fans ein Feuerwerk aus Emotionen, Spielfreude und großer Ziach-Spektakel.

Im Tal erklingt die Musik, neue Zeiten sind angebrochen und alte Wurzeln werden neu belebt – die Schürzenjäger geben wieder richtig Gas.

Die Schürzenjäger sind eine der wenigen Bands, die es schafft, dem Alpenrock die entsprechende Breite zu geben. The Wall Of Sound – oder besser: Mountains Of Sound! Bei so einem Erfolgsrezept dürfen die Mega-Hits wie „Sierra Madre“ oder dem „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ sowie diverse Polka nicht fehlen. Damals wie heute sind die Schürzenjäger-Klassiker ein richtiger Erfolg auf der Bühne, denn die Lieder laden zum gemeinsamen Feiern und Mitsingen ein.

Nachdem 2023 ihr Radio-Hit ‚Da bin i dahoam‘, dem Liebeslied ans Zuhause, ans Heimkommen, veröffentlicht wurde, folgten zwei weitere Singles: „Hey Frau Polka“ und „I bin für die da“. „I bin für die da“, ein satter Power-Rock mit wunderschönem Piano-Solo, der die von Frontman „Ofi“ vorgetragene Story über das Musikantenleben und das „on the road sein“ trägt. Nicht nur bei den Fans trafen die Schürzenjäger mit dem Song ins Schwarze, sondern landeten einen richtigen Airplay-Hit.

Passend zur kalten Jahreszeit veröffentlichten die Schürzenjäger die Weihnachtssingle „Mein Christkind bist du“ und aktuell zum Sommer 2024 präsentiert die Alpenrock-Band die Sinlge „Lass die Sonne wieder scheinen“. Ein Song, der Mut macht wieder aufzustehen und sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren – gespickt mit reichlich Ohrwurmpotenzial!

„Verlernen tuen wir nix“, sagt Alfred Eberharter, Gründungsmitglied und Ur-Schürzenjäger und ergänzt: „Wir sind ja alle Vollblut-Musiker und können uns nicht eine Sekunde ohne Musik vorstellen“. Wie auch, gilt doch seit Jahrzehnten der Leitspruch „Einmal Schürzenjäger, immer Schürzenjäger“. „Aus der Nummer komme ich nicht mehr heraus“, lacht Alf Junior, der Bandleader der Legenden aus dem Zillertal und sieht zuversichtlich in die Zukunft.

Die Schürzenjäger sind…

Alfred Eberharter sen. (Ziehharmonika (Ziacha), Bass und Chorgesang)

Alfred Eberharter jun. (Schlagzeug, Bass, Percussion, Keyboard und Chorgesang)

Dominik Ofner, (Leadgesang, Ziehharmonika (Ziacha), Akustikgitarre)

Andreas Marberger (Bass und Chorgesang)

Christof von Haniel (Keyboard)

Dennis Tschoeke (E-Gitarre)