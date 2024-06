Schräge Vögel und viele Verse

Fritz Eckenga, geboren 1955 in Bochum, hat zusammen mit Peter Menne ein wunderbares Buch mit dem Titel „Geflügeltes Westfalen“ veröffentlicht. Das Buch zeigt die gefiederten und faszinierenden Wesen der Lüfte. Sie flattern und picken unauffällig in unserer Nachbarschaft. Und genau dorthin lenken die beiden Westfalen unseren Blick. Kabarettist und Schriftsteller Bernd Gieseking hat das Vorwort geschrieben.

„Die Westfalen sind bunte, besondere und vor allem viele Vögel. Sie wohnen in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold. Sie siedeln in Bochum, Dortmund, Sundern, Gelsenkirchen, Höxter, Unna, Soest, Lemgo, Lünen, Gütersloh, Hamm, Herford, Iserlohn und sogar in Watten- und in Lüdenscheid. Alle gehören zur gleichen Familie, zu den Westfalen, sind sich also irgendwie ähnlich und doch unterscheiden sie sich. Sie sind herzlich, oft deftig, „Kumpel“ im besten Sinne. Und alle sind schön, viele sind regelrechte Paradiesvögel. Ich spreche von den Menschen und den Vögeln.

Dieses Buch zeigt uns die gefiederten und faszinierenden Wesen der Lüfte. Sie flattern und picken unauffällig in unserer Nachbarschaft. Und genau dorthin lenken die beiden Westfalen Fritz Eckenga und Peter Menne unseren Blick. In den nächsten Garten, auf das nah gelegene Feld, den Baum um die Ecke oder in eine dichte Hecke. Man muss nur hinsehen. Und das tun die zwei, Fritz mit der Könnerschaft des Dichters und Satirikers, Peter als furioser Zeichner mit Pinsel, Stift und Farben, der Portrait wie Karikatur gleichermaßen beherrscht.

Diese zwei besonderen Vögel haben sich zusammengetan, um den „geflügelten Westfalen“ ein Denkmal zu setzen. Diese die Regierungsbezirke überfliegenden Arten haben es Eckenga und Menne angetan. Den geflügelten Westfalen widmen die beiden einen fulminanten Band. Satiriker und Karikaturist, Schrift und Strich wachsen hier zu einer famosen Verbindung zusammen. Den Künstlern gelingt ein schillerndes Nebeneinander der jeweiligen Formensprachen und sie huldigen der überbordenden Natur mit bunter Komik. Sie präsentieren Amsel, Drossel, Fink und Star, aber auch Haubentaucher Paul und Adler Horst.

Ständig gehen die Vogelportraits in Wort und Bild ins Komische, ins Karikaturenhafte. Die Langschnabelammer trocknet ihre Dessous am Schnabel. Die Starin rockt am Mikrofon. Das vielleicht fröhlichste Gesicht und Gedicht liefert uns tatsächlich ein Vogel namens „Early Bird“. „Air Westfalia“, der Luftver kehr zwischen Flughafen Münster/Osnabrück und Paderborn-Lippstadt, ist ein aberwitziger Tango zwischen Zeichner und Dichter. Wer auf diesem Blatt wen inspirierte, weiß man nicht. Das Ergebnis ist überbordend witzig, herrlich albern und doch von großer Tiefe. Und die Flugzeit – beachtlich! Aber – nicht jeder der genannten Vögel lebt, eine Weihnachtsgans mit Vogelgrippe muss als bereits verstorben gelten.

Der Spatz, der schnabelüber am Wasserkran trinkt, ist von Peter Menne so meisterhaft und lebendig gezeichnet, in dynamischen Strichen und Spritzern, dass es nur so spratzelt. Blitzschnell sehen wir ihn den schon fast herabtrop-fenden Tropfen schlürfen – und Fritz Eckenga erfindet hier kurzerhand der Natur noch den Wasserkranich hinzu. Toll! Im Gedicht „Mein Land!“ wird dieser Eckenga im Vogelreich plötzlich sogar noch politisch und philosophisch. Ein Welt- und Europagedicht für die Menschheit aus dem Vorgarten. Zum Niederknien. Selbst der Wurm wird nicht vergessen. Ihm wird göttergleich per Ode und Illustration raffiniert gehuldigt.

Und immer wieder werden die Vögel „verortet“. Um vignettenhafte Strich-zeichnungen ergänzt, sind Vogel-Orte auf den Seiten unauffällig genannt. Rieselfelder in Münster, wo die Künstler einen Haubentaucher beheimaten. Die „Starin“ auf Hof Rahmann in Coesfeld. Die Erklärungen zu diesen konkre-ten Habitaten machen den Anhang zu einem kleinen und klugen Lexikon des Vogellebens.

Ein wunderbares Buch. Die Aquarelle und Zeichnungen sind formvollendet, wir-ken federleicht, wie hingetuscht, sind aber meisterhaft gearbeitet. Diese schein-baren Skizzen sind hintergründig und mehr als abwechslungsreich. Die Gedichte sind von größtmöglicher formaler Breite und das alles in Summe ist größte Freude, nicht nur für Westfalen, Vogelfreunde und Birdspotter.

Ein sehr besonderes Heimatbuch. Mögen die „geflügelten Westfalen“ auf zahlreiche Bücher- und Nachttische fliegen und in tausenden Regalen nisten.“ Bernd Gieseking – Kabarettist und Schriftsteller

Fritz Eckenga und Peter Menne: Geflügeltes Westfalen – Schräge Vögel und viel Verse – ISBN: 978-3-948496-81-4 – 210 x 200 mm – 74 Seiten – 22,90 Euro

