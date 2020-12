Schönste Ecken der Stadt Warstein bald auch digital sichtbar

Alex Fiadeiro überträgt Denkmalliste in ein Programm des Landes NRW

Über 200 Denkmäler umfasst die Denkmalliste der Stadt Warstein, Alex Fiadeiro kennt sie nun alle. Der 35-jährige Warsteiner macht im Rahmen seiner Ausbildung zum Bürokaufmann eine Station bei der Stadt Warstein. Im Sachgebiet Bauen und Denkmal ist er derzeit damit beschäftigt, die Denkmalliste in ein öffentlich verfügbares, digitales Format zu überführen. Jedes einzelne Denkmal muss dafür „angepackt“, seine Umrisse skizziert und mit den erforderlichen Informationen hochgeladen werden.

Bislang wurde die Denkmalliste vor allem analog geführt. Mitarbeiterinnen des Sachgebiets hatten die Eintragungstexte allerdings bereits vor einigen Jahren in Word-Dokumente überführt. Seit Anfang des Jahres stellt das Ministerium für für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ein Programm zur Verfügung, mit dem die Daten digital auf der Seite https://denkmal.nrw/ einsehbar sein werden. Alex Fiadeiro überträgt aktuell die Daten aus den Word-Dokumenten in dieses Programm.

„Ich freue mich, dass die Stadt Warstein nun auch digital seine schönsten Ecken zeigen wird!“, so Fabian Fischer, Leiter des Sachgebiets Bauen und Denkmal. „Herr Fiadeiro macht einen guten Job und ist sehr engagiert bei der Sache, damit unterstützt er uns gut in unserem Anliegen, die Denkmallandschaft in der Stadt Warstein für alle greif- und erlebbar zu machen.“

Neben dem Anliegen des Denkmalschutzes, die Denkmalliste einfach zugänglich zu halten, hat die Digitalisierung auch einen rechtlichen Hintergrund. Mit der aktuellen Denkmallistenverordnung hat das Land NRW die Denkmalbehörden dazu angehalten, die analogen Altbestände bis in dieses Jahr zu digitalisieren. Ein Grund dafür ist die sogenannte INSPIRE-Richtlinie (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) der Europäischen Union, die einen freien und interoperablen Zugang zu bestimmten behördlichen Geodaten vorsieht.

Die Stadt Warstein wird diese Anforderungen noch in diesem Jahr mit der digitalen Denkmalliste vollständig erfüllen. Anschließend wird Alex Fiadeiro jedoch noch nicht mit seinem Einsatz für die Denkmäler in der Stadt Warstein aufhören, sondern noch die interne Fotodatenbank der Unteren Denkmalbehörde auffrischen und ein straßenseitiges Ansichtsfoto von jedem Denkmal anfertigen. Fabian Fischer: „Damit können wir den Denkmaleigentümern bei Anträgen zukünftig in einfachen Fällen bessere telefonische Auskünfte geben. Wir werden nicht mehr zu den Denkmälern fahren müssen, um beispielsweise die konkrete Farbe der Dacheindeckung zu kennen.“ Durch diese Vorarbeit können bestenfalls nicht notwendige Ortstermine eingespart und in Corona-Zeiten auch zusätzliche Kontakte vermieden werden.