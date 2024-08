Schönheitstrends im Sauerland – Mit K-Beauty zu makelloser Haut

Auch im Sauerland legt man viel Wert auf ein schönes und gepflegtes Aussehen. Neben modischer Kleidung steht dabei vor allem ein gesundes und reines Hautbild im Vordergrund. Gerade in unserer schönen Region sind wir viel draußen unterwegs und unsere Haut ist beim Wandern, Radfahren und den vielen geselligen Runden in Wirtschaften und auf den vielen Festen Wind, Wetter und der Sonne ausgesetzt. Um dennoch eine strahlende und ebenmäßige Haut sein Eigen nennen zu können, setzen viele Frauen, aber auch Männer auf K-Beauty. Aber was ist das eigentlich?

K-Beauty – was genau ist koreanische Kosmetik und Hautpflege?

Spätestens mit den vielen Beauty-Influencern und Influencerinnen auf TikTok ist der Begriff K-Beauty auch in Deutschland und im schönen Sauerland angekommen. K-Beauty ist die Abkürzung für Korean Beauty und meint die koreanische Kosmetik und Hautpflege. Diese unterscheidet sich nämlich von unseren europäischen Kosmetik-Traditionen hinsichtlich der Produkte und der Schönheitsroutine. Das liegt daran, dass in Korea, wie in vielen asiatischen Ländern, nicht die sonnengebräunte, stark konturierte Gesichtshaut im Vordergrund steht, sondern eine möglichst helle und ebenmäßige Haut das Schönheitsideal in Korea ist.

Es geht also bei K-Beauty nicht um das Kaschieren von Unreinheiten, Unebenheiten und Rötungen, sondern um das vorsorgliche Verhindern dieser. Im Mittelpunkt von K-Beauty steht daher eine gesunde und gepflegte, keine überdeckte Haut. Dieses besonders feine Hautbild wird auch Glass Skin genannt.

Natürliche Inhaltsstoffe aus Fernost

Etwas, was Benutzerinnen und Benutzern von K-Beauty-Produkten wie von Laneige zuerst auffällt, sind die besonderen Inhaltsstoffe. Hier finden sich zum einen nicht so viele besondere Stoffe wie Hyaluron, sondern vor allem Wirkmittel und Pflanzen aus der Natur. Das sind aber nicht die auch im Sauerland wachsenden Rosen, Brennnessel, Schafgarbe, Löwenzahn oder Gurke, sondern exotische Kräuter und Wurzeln wie Ginseng, Bambus, Yuzu, Tigergras, Grüntee, Reis, Sesammilch oder auch Schneckenschleim.

All diese Stoffe sind in der asiatischen Heil- und Pflegekunst über Jahrhunderte erprobt und angewendet. Sie schützen die Hautbarriere, unterstützen bei der Heilung kleiner Beschädigungen, wirken antibakteriell und entzündungshemmend. Ferner spenden die Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen besonders viel Feuchtigkeit und schenken einen herausragenden Glow.

Zu empfehlen ist, bei einer guten Kosmetikerin, dem Hautarzt oder in einem anerkannten Schönheitssalon vorab zu testen, ob man auf einen oder mehrere dieser exotischen Bestandteile allergisch reagiert, bevor man die Produkte anwendet. Sonst kann es sein, dass man nicht die ersehnte Glass Skin-Optik erreicht, sondern die Haut noch zusätzlich gereizt und geschädigt wird. Zum Glück gibt es hier im Sauerland genügend Anlaufpunkte für klärende Gespräche und Beratung in Hinblick auf Hautpflege.

Das Geheimnis der K-Beauty – die besondere Routine

Nun aber noch zum zweiten Geheimnis der koreanischen Hautpflege und Kosmetik: der besonderen Pflegeroutine. Eine K-Beauty-Routine ist gekennzeichnet durch viele verschiedene Schritte der Pflege, dem Layering in einer bestimmten Reihenfolge. Eine bedeutende Rolle spielen dabei auch Essenzen und Seren, die zusätzlich zur Reinigung und zur normalen Tagescreme aufgetragen werden. Ein typischer Pflegeprozess der Haut kann folgendermaßen aussehen:

Reinigung der Haut mit einem Pflegeöl Reinigung der Haut mit einem Mittel auf Wasserbasis Auftragen eines Toners, um die Haut von letzten Schmutzpartikeln zu befreien und auf die Pflege vorzubereiten Einarbeiten einer Essenz mit einer hoch konzentrierten Formulierung Auftragen eines Serums für mehr Glow Einmassieren der Pflegecreme Verwöhnen der Augenpartie mit einer Augencreme oder einem Serum Auftragen eines Sonnenschutzes

Zusätzliche Schritte wie das Auflegen der bekannten Tuchmasken und die Reinigung mit einem sanften Peeling werden nicht täglich, sondern im Wochenrhythmus eingebaut.

Um einen Glass-Skin zu bekommen, ist aber nicht nur die regelmäßige K-Beauty-Routine, sondern vor allem auch eine gesunde Ernährung und regelmäßige Entspannung vom Alltagsstress beim Wellness oder bei leichter sportlicher Betätigung wichtig. Cremes und Seren allein reichen nicht aus. Auch nicht, wenn es noch so viele sind.