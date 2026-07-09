Schönheit hat ein neues Zuhause

Wie aus dem Kosmetikinstitut Bader die neue „DEYNIQUE WORLD OF BEAUTY“ wurde

Wer die neuen Räume von Deynique World of Beauty Bader betritt, merkt sofort: Hier wurde nicht einfach renoviert, hier wurde neu gedacht: Licht, Offenheit, moderne Formen, hochwertige Materialien, digitale Technik und eine Atmosphäre, die gleichermaßen Ruhe und Energie ausstrahlt. Nach intensiven Umbauwochen hat sich das Schmallenberger Traditionsunternehmen am 9. Mai 2026 als moderne „World of Beauty“ neu präsentiert – mit einem klaren Fokus auf Medical Beauty, sichtbare Ergebnisse und ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept. Was dabei entstanden ist, wirkt nicht wie ein klassisches Kosmetikstudio. Eher wie eine Verbindung aus Beauty-Lounge, moderner Gesundheitsästhetik und stilvollem Lifestyle-Ort.



Mutter und Tochter. Erfahrung und Zukunft.

Hinter dem neuen Konzept stehen Bettina und Ann-Kathrin Bader, ein Mutter-Tochter-Duo mit gemeinsamer Vision. Während Bettina Bader das Unternehmen über Jahrzehnte aufgebaut und weit über Schmallenberg hinaus bekannt gemacht hat, bringt Ann-Kathrin Bader neue Ideen, moderne Technologien und aktuelle Beauty-Konzepte mit ein. Diese Verbindung aus Erfahrung und Zukunft prägt die gesamte neue „World of Beauty“. „Mit viel Leidenschaft, klarer Vision und einem starken Team“ sei das Institut vollständig neu gedacht worden, heißt es auf der Website zur Neueröffnung. Tatsächlich spürt man genau das in jedem Bereich.

Quelle: Deynique World of Beauty Bader Deynique World of Beauty Bader

Schönheit mit Anspruch

Im Mittelpunkt steht heute mehr denn je die sogenannte Medical Beauty, also moderne, apparative und wirkungsorientierte Hautbehandlung auf hohem Niveau. Computergestützte Hautanalyse, innovative Anti-Aging-Technologien und sichtbare Behandlungsergebnisse gehören inzwischen selbstverständlich zum Konzept. „Wir wollten keinen gewöhnlichen Umbau, sondern einen Ort schaffen, der Schönheit modern und ganzheitlich erlebbar macht.“ Dabei geht es nicht um kurzfristige Effekte oder oberflächliche Schönheitstrends. Vielmehr setzt Beauty Bader auf Langzeitwirkung, individuelle Beratung und nachhaltige Hautverbesserung. „Wirkung, Wirkung, Wirkung“, heißt es programmatisch. Genau dafür ist Beauty Bader seit vielen Jahren bekannt. Besonders deutlich wird dieser Anspruch bei modernen Behandlungsmethoden wie Mezotix®, XO CELL PLASMA oder computergestützten Hautanalysen, die mittlerweile zum festen Bestandteil des Angebots gehören.



Ein neues Kapitel für Schmallenberg

Bemerkenswert ist dabei nicht nur die Modernität des Konzeptes, sondern auch das klare Bekenntnis zum Standort Schmallenberg. Während vielerorts über Rückzug, Onlinehandel oder Einsparungen gesprochen wird, investiert ein familiengeführtes Unternehmen mitten in der Innenstadt sichtbar in Zukunft, Qualität und Aufenthaltsqualität. Das neue Raumkonzept wurde gemeinsam mit spezialisierten Partnern umgesetzt. Besonders hervorgehoben werden die Zusammenarbeit mit Deynique Cosmetics sowie die hochwertige Innenarchitektur und der Ladenbau. Das Ergebnis ist ein Institut, das heute zu den modernsten Beauty-Adressen im Sauerland gehören dürfte.

Quelle: World of Beauty Bader World of Beauty Bader – Innenansicht

Mehr als Kosmetik

Die neue „World of Beauty“ versteht Schönheit längst ganzheitlich. Haut, Wohlbefinden, Ausstrahlung, Figur, Entspannung und persönliche Beratung greifen ineinander. Neu geschaffen wurde beispielsweise auch eine eigene Body-Lounge mit modernen Konzepten rund um Bodyforming und Cellulite-Behandlungen. Gleichzeitig bleibt die persönliche Nähe zentraler Bestandteil der Philosophie. Zeit für Beratung, individuelle Lösungen und echte Betreuung gehören weiterhin selbstverständlich dazu. Vielleicht ist genau das das eigentliche Erfolgsgeheimnis von Beauty Bader: modernste Technik ohne die persönliche Handschrift zu verlieren.



Aus Schmallenberg. Für Menschen mit Anspruch.

Dass das Unternehmen inzwischen als erstes Referenzinstitut von Deynique für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet wurde, unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch zusätzlich. Und dennoch wirkt die „World of Beauty“ nicht abgehoben. Sondern angenehm sauerländisch: herzlich, professionell, bodenständig und gleichzeitig mutig genug, neue Wege zu gehen. Oder anders gesagt:

ein sichtbares Zeichen für die Zukunft mitten in Schmallenberg.



World of Beauty Bader

Schwerpunkte: Medical Beauty, Anti-Aging, Hautanalyse, Bodyforming, Kosmetik und Wohlbefinden

Besonderheiten: modernes Raumkonzept, innovative Beauty-Technologien, Body-Lounge, apparative Hautbehandlungen

Inhaberinnen: Bettina und Ann-Kathrin Bader

www.kosmetikstudio-bader.de