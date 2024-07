Schönheit des Glaubens weitergeben

Jens Baronowsky aus Hirschberg wird Vikar in Attendorn

Wer sich mit der Geschichte des Sauerlandes näher beschäftigt, entdeckt bald die Unterteilung in zwei Glaubensgebiete. Auf der einen Seite das kurkölnische und damit katholische Sauerland und auf der anderen Seite das märkische, überwiegend evangelische Sauerland. Heute, in der Zeit der vermehrten Kirchenaustritte, spielt diese Unterscheidung kaum noch eine Rolle. Deutlich wird sie wieder, wenn zum Beispiel im katholischen Sauerland Priester geweiht werden oder der Erzbischof seine Gemeinden besucht. Das war in der Woche nach Pfingsten der Fall. WOLL-Reporter Hermann-J. Hoffe traf am Morgen des 22. Mai in Hirschberg den am Pfingstsamstag geweihten Priester Jens Baronowsky (27) und am Nachmittag in Wormbach den neuen Erzbischof von Paderborn, Dr. Udo Markus Bentz.

Beziehung zu Jesus Christus weitergeben

Quelle: Erzbistum Paderborn

Jens Baronowsky und ich haben uns für 9 Uhr morgens an der Odacker Kapelle unterhalb von Hirschberg verabredet. Ein geschichtsträchtiger Ort, der vormals wohl ein Grenzort des kurkölnischen Sauerlandes war. Wir treffen zeitgleich an dieser Keimzelle der späteren Stadt Hirschberg ein. Kurze Begrüßung und schon machen wir uns auf einen kleinen Rundweg, um dabei mehr über den jungen Priester aus Hirschberg zu erfahren, der im Juni seinen priesterlichen Dienst als Vikar in der St. Johannes Baptist-Pfarrei am gegenüberliegenden Ende des Sauerlandes, in Attendorn, antritt. Vor vier Tagen, am Pfingstsamstag, ist Jens Baronowsky zusammen mit zwei weiteren Priesteramtskandidaten im Hohen Dom zu Paderborn von Erzbischof Bentz zum Priester geweiht worden. Tags darauf fand unter Beteiligung des ganzen Ortes die Primizfeier in seiner heimatlichen Kirche St. Christophorus statt. Hirschberg feiert traditionell an Pfingsten sein Schützenfest. So war es selbstverständlich, dass Schützenbruder Jens als Priester mit Pauken und Trompeten und allem, was die Schützenbruderschaft Hirschberg zu bieten hat, feierlich zum Gottesdienst geleitet wurde. „Das war schon ein äußerst bewegender Moment für mich“, sagt Jens, nachdem wir uns nach wenigen Metern das Du angeboten haben.

Was hat Jens Baronowsky dazu bewogen, Priester zu werden? „Die Taufe als erstes und wichtigstes Sakrament ermöglicht uns eine besonders tiefe Beziehung zu Jesus Christus“, erklärt er überzeugt. Diese grundlegende Beziehung zu Jesus Christus möchte der neue Priester an andere Menschen weitergeben und ihnen im Leben unterstützend beistehen. „Seit der Firmung hat mich der Gedanke bewegt, anderen Menschen diese Glaubenserfahrung, wie ich sie empfunden habe, weiterzugeben. Irgendwann war für mich klar: Ich will Priester werden. Jedoch nicht in einem Kloster, wie man aufgrund der Nähe des Gymnasiums zur Abtei Königsmünster vermuten könnte“, sagt Jens mit einem sympathischen Lächeln. Denn die Allgemeine Hochschulreife erlangte er an dem von den Benediktinern der Abtei Königsmünster in Meschede getragenen Gymnasium. Danach absolvierte Jens Baronowsky das Theologiestudium an der Theologischen Fakultät Paderborn sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das Studium schloss er in Paderborn mit dem Magister Theologiae ab und trat 2022 in den Pastoralkurs des Erzbischöflichen Priesterseminars ein.

Das „Mistbeet“ des Erzbistums

Quelle: Erzbistum Paderborn

„Mir ist wichtig, in der Gemeinde bei den Menschen verwurzelt zu sein und sie im Alltag zu begleiten. Ebenso freue ich mich, die Schönheit des Glaubens weitergeben zu können, die Sicherheit und Kraft im Leben verleiht“, sagt Jens Baronowsky im Blick auf sein zukünftiges Wirken als Vikar in Attendorn. In früheren Zeiten wurde das kurkölnische Sauerland, deckungsgleich mit den heutigen Kreisen Hochsauerlandkreis, Olpe und dem Südteil des Kreises Soest, der Gegend um Warstein, im positiven Sinn als „Mistbeet“ des Erzbistums bezeichnet. Aus den Gemeinden des Sauerlandes traten ungewöhnlich viele Priester und Ordensleute den Dienst in der Kirche an. Mit Jens Baronowsky gibt es nun seit langer Zeit wieder einen Priester aus dem Sauerland.

Auf dem einstündigen Rundweg um die Odacker Kapelle unterhalten wir uns über Gott und die Welt. Natürlich über die aktuellen Themen, Kirchenaustritte, den Zölibat, den Rückgang der Kirchenbesucher, den Priestermangel und die widersprüchliche Haltung der Kirche in der Corona- Krise. Bei jedem Thema antwortet Jens Baronowsky mit Verständnis und Liebe. „Durch die Taufe sind wir Kinder Gottes und können ihm vertrauen. Ich möchte diese Grundlage an andere weitergeben. Das motiviert mich“, betont der künftige Vikar von Attendorn. Die Katholiken in Attendorn, und nicht nur die, dürfen sich auf einen frohgelaunten, mutig und positiv in die Welt blickenden jungen Sauerländer aus dem „Mistbeet“ Hirschberg freuen.