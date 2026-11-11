Schöne Mischung aus Rock, Pop und gutem Schlager

Nächste Mitsing-Veranstaltung für Frauen am 27. November in Niederbergheim

Am Freitag, 27. November, um 19 Uhr startet das beliebte Mitsing-Format für Frauen „Starke Frauen – starke Stimmen“ im Speisesaal der Schützenhalle Niederbergheim. „Wir freuen uns schon über weit mehr als 100 Anmeldungen, und es sind noch weitere Plätze frei. Also gerne mitmachen, das wird auf jeden Fall ein toller Abend“, so Sylvia Lettmann, Gleichstellungsbeaufragte der Stadt Warstein und Mitglied im Orga-Team.

Sängerin Heike Sina hat wieder eine vielfältige Auswahl an Songs vorbereitet, die sie zum Teil auch mit der Gitarre begleiten wird. „Wir versuchen auch diesmal, möglichst viele Musikrichtungen zu berücksichtigen. Deshalb wird es wieder eine schöne Mischung aus englischen und deutschen Rock- und Popsongs sowie guten Schlagern aus fünf Jahrzehnten geben“, betont Heike Sina. Die Texte werden auf eine Leinwand projiziert, Heike Sina gibt die Einsätze und alle Frauen singen gemeinsam mit.

Das „Thekenteam“ des Unterstützerkreises des Ortsvorstehers greift bei dieser Veranstaltung dem Orga-Team unter die Arme und wird sich während der Mitsing-Veranstaltung freundlicherweise um die Bewirtung kümmern.

Die Organisatorinnen bitten um Anmeldungen für die Mitsing-Veranstaltung am 27. November um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Schützenhalle Niederbergheim, Bengolweg 51, Warstein-Niederbergheim (die Teilnehmerinnenzahl ist auf ca. 180 begrenzt) unter https://beteiligung.nrw.de/k/1025022. Der Eintritt ist frei, bei Verhinderung wird um eine kurze Abmeldung gebeten, so dass ggf. Nachrückerinnen teilnehmen können.