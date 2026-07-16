Schöne Auszeit bei „Naturerlebnis Wald“

FreiZeitFrauen boten Entspannung und Kreativität im Bilsteintal an

Der gemeinsame Abend wurde zunächst mit einer Geh-Meditation und einigen Qigong-Übungen eingeleitet. Im Anschluss daran sammelten die Teilnehmerinnen im Wald, was sie später in einer Kreativzeit verarbeiten wollten. Damit sich die Teilnehmerinnen gut durchmischen, teilten die Organisatorinnen die Frauen in Kleingruppen ein, die die Gelegenheit zum Kennenlernen und Unterhalten boten. In der Waldwirtschaft klang der Abend mit guten Gesprächen und kühlen Getränken aus.

Die nächste Aktion der FreiZeitFrauen ist für Samstag, 15. August, mit einer „Retro-Party“ im ehemaligen Ausflugslokal „Auf der Platte“ geplant. Dieser Abend führt die teilnehmenden Frauen in die 80er Jahre. Anmeldungen und weitere Informationen sind bereits jetzt unter https://beteiligung.nrw.de/k/1028708 möglich.

Über die FreiZeitFrauen:

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“ des Stadtmarketing Warstein e.V. führt an jedem 15ten eines Monats die Aktion „FreiZeitFrauen“ durch. Eingeladen sind Frauen, die gerne Kontakte knüpfen, sich austauschen oder einfach nur einen schönen Abend in netter Gesellschaft verbringen möchten. Alle können jederzeit neu hinzukommen oder wegbleiben, ganz wie es in die persönliche Lebensplanung passt. Die FreiZeitFrauen stehen allen Frauen offen – egal, wie alt sie sind oder welchen Hintergrund sie haben.