Schnecken-Plage: Wichtige Nützlinge von Schädlingen unterscheiden

Abgefressene Salatköpfe und lange Schleimspuren: Zum Ärger vieler Hobbygärtnerinnen und -gärtner fressen sich zurzeit scharenweise Nacktschnecken durch Gemüse- und Blumenbeete im Garten. Besonderen Grund zum Ärgern bietet die Spanische Wegschnecke, die ihren Hunger mit Pflanzen aller Art stillt und gerade auch junge Gemüsepflanzen mit Vorliebe verspeist. In diesem Jahr ist der Schneckenbefall aufgrund des vielen Regens besonders massiv. In vielen Beeten blieben von aufwändig gezogenen Tomaten- oder Gurkenpflänzchen daher nur noch karge Stängel stehen. Zum Schutz des eigenen Gemüses empfehlen Nutzer in manchen Onlineforen daher, die Schnecken zu sammeln und im Wald auszusetzen. Das sehen Expertinnen und Experten jedoch nicht als die Lösung erster Wahl an. Zwar erfüllen Schnecken im Wald wichtige Aufgaben als Zersetzer im Boden, dennoch empfiehlt Wald und Holz NRW nicht, Schnecken aus dem eigenen Garten massenhaft im Wald auszusetzen.

Schnecken im Gartenbeet: Ein Ärgernis!

Reihen sich ein paar verregnete Sommertage aneinander, kriechen schon bald sehr viele Nacktschnecken durchs geliebte Gemüsebeet. Die nachtaktiven Tiere mögen es feucht, weshalb sie vor allem nach einem Regenschauer aus ihren Verstecken an die Oberfläche kriechen. Am häufigsten und besonders unbeliebt in unseren Gärten ist die Spanische Wegschecke. Sie breitet sich zurzeit besonders stark aus – unter anderem, weil sie in Deutschland fast keine natürlichen Fressfeinde hat. Frische Blüten und viele Gemüsesorten, wie zum Beispiel grüner Salat oder Erdbeeren liebt sie besonders. Nach ein paar feuchten Sommertagen kann es passieren, dass die Nacktschnecke ganze Gemüsebeete kahl frisst. Auch hohe Töpfe oder Hochbeete können die hungrige Schnecke nicht aufhalten. Ärgerlich: Aus einer Schnecke werden schnell mehr, denn jede Spanische Wegschnecke kann bis zu 400 Eier legen. Ihr Nachwuchs wiederum kann sich schon nach circa sechs Wochen weiter fortpflanzen.

Einfach im Wald aussetzen. Kein Problem, oder?

Hier und da wird empfohlen, Eierschalen und Kaffeesatz um die Pflanzen zu streuen. Auch Kupferstreifen, die um die Beete geklebt werden, sollen Abhilfe schaffen. Wieviel Erfolg solche Maßnahmen bringen, ist ungewiss. Ein Tipp, der online in Gartenforen kursiert, sollte jedoch nicht unbedingt verfolgt werden, weiß Naturschutzexperte Michael Elmer von Wald und Holz NRW: „Auf den ersten Blick klingt die Idee so einfach wie tierfreundlich: Schnecken, die im eigenen Garten das geliebte Gemüse wegfressen, sammelt man einfach ein und setzt sie im Wald wieder aus.“

Denn dort, so könnte man meinen, würden die Schnecken einen perfekten Lebensraum finden, am Leben bleiben und im eigenen Garten keinen Schaden mehr anrichten.

Trotzdem rät der Naturschutzexperte davon ab: „Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie sich in einem fremden Lebensraum derart gut einleben, dass sie andere Arten bedrängen und dadurch die Abläufe im Ökosystem verändert würden. Dennoch rate ich davon ab, denn der Wald ist ein komplexes Ökosystem, in dem jede hier vorkommende Art eine ganz bestimmte Rolle ausfüllt. Dieses System ist in sich sehr stabil und sorgt unter anderem für eine gute Nährstoffversorgung der Bäume. Fällt aber eine Art aus oder kommt eine ganz neue von außen hinein, kann das ganze System auch ins Wanken geraten.“

Schnecken im Wald: Nützliche Zersetzer

Gefräßig sind im Übrigen nicht nur die Schnecken im Garten. Im Wald jedoch ist ihre Gefräßigkeit überaus hilfreich. Mehr als 250 Schneckenarten gibt es in Deutschland. Tagsüber versteckt unter Steinen, altem Laub oder morschem Holz kommen Gehäuseschnecken wie die Weinbergschnecke, oder Nacktschnecken wie der Pilzschnegel oft erst nachts heraus. Indem sie abgestorbene Pflanzen, Blätter, Pilze und auf Holz wachsende Algen fressen, tragen sie wesentlich zum Abbau organischer Substanzen bei. Auch Blüten, Früchte und Samen knabbern sie gerne an. Weil Schnecken und andere Insekten den „Abfall“ auf dem Boden zu fruchtbarem Humus zersetzen, kann neues Leben entstehen. Auf dem nährstoffreichen Waldboden können neue Pflanzen und Bäume wachsen. Einzelne Arten, wie der Pilzschnegel, ernähren sich von Pilzen und verbreiten so ihre Sporen im Wald. Gleichzeitig sind heimischen Schneckenarten selbst Nahrung für viele Tiere wie Vögel, Igel und Spitzmäuse. Sie fressen den Weichkörper und auch die harte Schale. Einige Singvögel, wie zum Beispiel Amseln und Stare, füttern ihre Jungen mit den kalkhaltigen Schneckenhäusern, denn Kalk ist auch für sie wichtig für die Knochenbildung. Schnecken erfüllen im Wald damit wichtige Aufgaben und sind weit mehr als Pflanzenschädlinge!



Mit Nennung der Bildquelle können die Bilder im Rahmen dieser Pressemitteilung unentgeltlich verwendet werden.

Bild 1: Die Weinbergschnecke ist im Gegensatz zu vielen anderen Arten auch tagsüber in lichten Wäldern unterwegs (Foto: Stefan Befeld, Wald und Holz NRW).

Bild 2: Schnecken sondern Schleim ab. Dadurch können sie sich auf glattem und auch rauem Untergrund fortbewegen (Foto: Katja Niewienda, Wald und Holz NRW).