Schnäppchenjagd in Welschen Ennest: Mädelsflohmarkt geht in die zweite Runde

In der Schützenhalle erwartet die Besucherinnen eine große Auswahl an Damenmode in den Größen XXS bis XXL. Ergänzt wird das Sortiment durch Taschen, Bücher, Accessoires und Dekoartikel. Vor Ort besteht die Möglichkeit, die Kleidung direkt anzuprobieren. Der Einkauf kann bequem mit EC-Karte bezahlt werden.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben einem Kuchenbuffet und frisch gebackenen Waffeln wird eine Grillstation angeboten. Hier ist allerdings Barzahlung erforderlich. Als kleines Willkommensgeschenk erhält jede Besucherin zudem ein Getränk.

Quelle: Tanzgruppe Welschen Ennest

Der Flohmarkt findet am Freitag, 12. Juni, von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 13. Juni, von 10 bis 13 Uhr statt. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Tanzgruppen des Schützenvereins Welschen Ennest zugute.

Die Organisatorinnen hoffen erneut auf viele Besucherinnen und ein ebenso positives Echo wie bei der ersten Auflage. Für alle, die auf der Suche nach besonderen Fundstücken, modischen Highlights oder günstigen Angeboten sind, dürfte sich ein Besuch lohnen.