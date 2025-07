Schmallenberger Woche 2025

Aus einem „Fest für ALLE“ wird ein „Jubiläum für ALLE“.

Rekordverdächtig: Höchste Dörferbeteiligung die es je gab.

Schmallenberg feiert Zukunft und Geschichte: Wenn vom 27. bis 31. August 2025 die Innenstadt zur Festmeile wird, trifft echte Heimatverbundenheit auf kreative Energie und Gemeinschaft auf Gestaltungskraft. Die 23. Ausgabe der Schmallenberger Woche wird zur großen Jubiläumsausgabe: 50 Jahre kommunale Neugliederung sind zusätzlich der Anlass für das Fest, das sowieso alle verbindet – Stadt und Dörfer, Vergangenheit und Zukunft, Menschen und Ideen.

Unter dem Motto „Gemeinsam gewachsen, gemeinsam sichtbar werden in und um Schmallenberg“ rücken die 83 Dörfer und eine Stadt ins Rampenlicht. Sie sind es, die Schmallenberg zu einer der flächengrößten, zugleich aber auch menschlich eng verbundenen Kommunen Deutschlands machen. Das Fest wird zur Bühne für ihre Vielfalt, Kreativität und ihren Zusammenhalt.



Was 1979 als „Fest für alle“ begann, ist heute fester Bestandteil des Schmallenberger Veranstaltungskalenders. An fünf Tagen bietet die Schmallenberger Woche ein vielseitiges Programm aus Livemusik, kulinarischen Spezialitäten, Vereinspräsentationen, Ausstellungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie.



Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. In diesem Jahr kommt dem Sicherheitskonzept ein besonderer Stellenwert zu. Gleichzeitig verspricht das Programm erneut, generationsübergreifend jeden Geschmack zu treffen. Die Organisatoren der Aktionsgemeinschaft Schmallenberg e.V. arbeiten daran, an alles gedacht zu haben – mit Erfolg: Nicht nur der traditionelle Kölsche Abend am Festfreitag wird das Publikum begeistern. Auch die Kinder- und Jugendmeile, die Gewerbemeile, die Ausstellung der Bundeswehr, die Gastregion „Südwestfalen zu Gast in Schmallenberg“, die beliebte Oldtimer-Rallye, musikalische Highlights an allen Tagen sowie ein vielfältiges Bühnenprogramm für Groß und Klein machen die Schmallenberger Woche zu einem Fest für alle Sinne. Nicht zu vergessen: der verkaufsoffene Sonntag. Ein ausführliches Programmheft wird zur Zeit erstellt.

Es ist die höchste Beteiligung



Ein besonderes Projekt steht im Zentrum dieser Jubiläumsausgabe: das Litfaßsäulen-Netzwerk. Nicht alle Dörfer beteiligen sich mit einer eigenen Säule, da manche kleinere Ortschaften nicht die notwendige Infrastruktur oder Größe mitbringen. Stattdessen haben sich benachbarte Ortschaften zu Dorfgemeinschaften zusammengeschlossen und gestalten ihre Litfaßsäule gemeinsam. Insgesamt werden 25 Dörfer bzw. Dorfgemeinschaften mit einer individuell gestalteten Litfaßsäule vertreten sein und erhalten damit eine eigene Präsentationsfläche auf der Dörfermeile entlang der Weststraße. Es ist die höchste Beteiligung von Dörfern an einer Schmallenberger Woche, die es je gab.

Nach der Veranstaltung werden die Litfaßsäulen in die jeweiligen Dörfer überführt und dienen dort als dauerhafte Kommunikationspunkte, als sichtbare Symbole für Identität, Austausch und Zusammengehörigkeit. Die Verbindung aus traditioneller Form und moderner Gestaltung macht sie zu einem kulturellen Ankerpunkt im öffentlichen Raum, getreu dem Motto „Nostalgie trifft Moderne“.

Ergänzt wird dieses Projekt durch die sogenannte Podestmeile, eine stadtweite Ausstellung entlang eines roten Teppichs, auf der jede der 84 Ortschaften – also alle 83 Dörfer und die Kernstadt Schmallenberg – eine kreative „50“ gestaltet. Ergänzt wird diese Galerie durch eine 50 der Partnerstädte Wimereux und Burges Hill. Diese individuellen Werke bilden eine beeindruckende Galerie mitten im Stadtraum und stehen sinnbildlich für die Vielfalt und den Zusammenhalt innerhalb der Gesamtstadt. Zusätzlich wird es einen Fahnenhimmel geben, der die Dörfermeile einmal mehr schmückt.





LEADER-Förderung und Sponsoren machen vieles möglich

Möglich wurden dieses kreative Großprojekt auch durch die Unterstützung aus der LEADER-Förderung, die zur Umsetzung beigetragen hat. Trotz steigender Kosten bleibt die Schmallenberger Woche eintrittsfrei. Das istn nur möglich durch das große Engagement von Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung nicht nur das Fest ermöglichen, sondern auch ein starkes Zeichen für ihre Verbundenheit zur Region setzen.



Die Aktionsgemeinschaft Schmallenberg e.V. bietet vielfältige Sponsoring-Möglichkeiten – von klassischer Präsenz bis hin zu gezielten Partnerschaften und individuellen Formaten. Unternehmen, die sich einbringen möchten, sind herzlich eingeladen, Teil dieses einzigartigen Jubiläums zu werden. Weitere Informationen dazu ermöglicht ein persönliches Gespräch mit der Aktionsgemeinschaft (Ansprechpartner: Kerstin Thielemeier, Geschätsführung, Mobil 0175 66 333 46).



Schmallenberger Woche 2025 – ein Fest, das verbindet, begeistert und bleibt. Ein Jubiläum, das zeigt, was gemeinsam möglich ist. Und ein Ausdruck gelebter Gemeinschaft, wie man ihn nur in Schmallenberg findet. Ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Zukunft.