Familie Schmidt vom Gerwenshof in Niedersorpe: „Kinder haben bei uns keine Langeweile.“

Kinder amüsieren sich mit zehn Pferden und Ponys, mit Esel Gustav, den Schweinchen Brunhilde und Berta oder mit den Mutterkühen, Ziegen, Schafen, Kaninchen, den zwei Hofhunden und vielen anderen Tieren. Auch auf den zwei Spielplätzen sind sie immer unterwegs – mit Kettcar, Trampeltrecker oder Bobby Car. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, gibt es einen großen Raum zum Spielen und eine Scheune mit Strohboden.

Beim Ferienhof Gerwenshof in Niedersorpe im romantischen Sorpetal haben die Kinder und ihre (Groß-)Eltern niemals Langeweile. „Wir organisieren Planwagenfahrten, genießen mit den Gästen die Freiluftkegelbahn in Niedersorpe oder angeln – mit Angelschein – in einem Teil des Baches Sorpe, den wir gemietet haben. Wir bieten viel Platz zum Austoben für die Kleinen und Entspannung für die Großen“, so Norbert Schmidt, der mit seiner Frau Cornelia und den beiden Töchtern Jennifer und Jessica für das alles verantwortlich ist. Cornelia, gelernte Hotelfachfrau, ist immer zu Hause, nah bei den Gästen und hat das Geschehen am Hof immer im Blick. Norbert, Jessica und Jennifer arbeiten beruflich außerhalb, sind aber in ihrer Freizeit leidenschaftlich mit von der Partie. Die beiden Töchter helfen beispielsweise mit den Pferden und Ponys, beim Grillen, Waffel- oder Stockbrotbacken oder bei gemütlichen Wanderungen im Winter. Auch die Familie Schmidt kennt keine Langeweile. Im komplett ausgebuchten Gerwenshof gibt es dreizehn Ferienwohnungen, elf davon mit Balkon und Terrasse, drei für Rollstuhlfahrer geeignet.

Quelle: Gerwenhof

Quelle: Gerwenhof

Quelle: Gerwenhof

Gründungsmitglied vom Schmallenberger Kinderland

Familie Schmidt ist Gründungsmitglied vom Verein Schmallenberger Kinderland e.V., einer Idee von Johannes Tigges, die gemeinsam ausgearbeitet wurde. „Wir sind zufrieden mit dem Verein. Die 26 Ferienhöfe haben sich vollständig auf Familienurlaub eingestellt und das auf hohem Niveau. Der Verein organisiert immer wieder Seminare, von denen wir neue, kreative Ideen mitnehmen. Auch sprechen wir zusammen über die Wünsche unserer jüngeren wie auch unserer älteren Gäste. Im Verein werden diese Wünsche als Qualitätskriterien festgelegt, die wir dann erfüllen – und damit die Erwartungen unserer Gäste“, sagen Cornelia und Norbert Schmidt. Der Gerwens hof empfängt jährlich rund 1.400 Gäste. Die kommen meistens aus Nordrhein-Westfalen und umliegenden Regionen. Auch Niederländer kommen gerne hierher – im Sommer wie im Winter. In der Skisaison fahren sie gerne zum Skiliftkarussell in Winterberg oder ins Skigebiet Hunau in Bödefeld.

Idyllisch in Niedersorpe gelegen

„Etwa 60 Prozent unserer Gäste kommen wegen unseres Angebots und der idyllischen Lage vom Gerwenshof in Niedersorpe gerne zurück. Der Hof ist 1706 als Nebenerwerbbetrieb gebaut worden. Viel später, um 1920/21, heiratete Theodor Schmidt aus Oberlandenbeck ein – ein Giebelfrigger. So kam schließlich Familie Schmidt in den Besitz des Hofes. Damals war der Gerwenshof eine Pension und hatte auch einen Tante Emma-Laden von der Marke A&O. Der Laden wurde jedoch geschlossen und die Familie stellte fest, dass eine Pension mit einem Badezimmer pro Etage nicht mehr zeitgemäß war. 1996 wurden die alten Zimmer der Pension Gerwenshof umgebaut. Heute bieten wir unseren Gäste familiengerechte Ferienwohnungen an“, beschreiben Cornelia und Norbert die Entwicklung des Ferienhofes. Familie Schmidt genießt auch selbst den Kontakt mit den Gästen sehr. „Wir haben beispielsweise einmal mit einigen Kindern und ihren Eltern unser eigenes Germanys Next Topmodel organisiert. Aber wir erklären auch gerne sauerländische Brauchtum wie etwa Schützenfest und nehmen die Gäste gerne mit dorthin. Manche Gäste kommen auch extra, wenn der Adventsmarkt in Niedersorpe stattfindet“, erzählt Cornelia.

Tränen gibt es immer wieder, wenn die Kinder mit ihren (Groß-)Eltern am Ferienende wieder nach Hause fahren. Häufig geht dann Einiges aus dem Hofladen von Gerwenshof mit nach Hause: Marmelade, selbstgemachte Wurst, Apfelsaft und andere Lebensmittel. So bleiben den Kindern schöne Erinnerungen an den Urlaub auf Gerwenshof. Die Töchter Jennifer und Jessica erzählen zum Abschluss: „Wir entwickeln auch ständig neue Aktionen, um die Kinder auch im nächsten Urlaub zu überraschen.“