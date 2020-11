Schmallenberger Kinderland e.V. wählt Vorstand und Geschäftsführung neu

Karin Salamon und Katja Lutter übernehmen Verantwortung

Schmallenberg. In Ihrer Mitgliederversammlung wählten die Vertreter*innen der 26 Betriebe einen neuen Vorstand. Noch weit vor dem neuerlichen Lockdown im Tourismus trafen sich im vergangenen Monat die Betriebe des Schmallenberger Kinderland e.V. zu ihrer Mitgliederversammlung. Die insgesamt 26 Ferienbauernhöfe haben sich seit vielen Jahren auf ein stimmiges Urlaubsangebot für Familien mit Kindern spezialisiert. Mit viel Abstand und unter Beachtung der geltenden

Hygieneauflagen, denn niemand der Gastgeberinnen und Gastgeber geht momentan ein Risiko ein.

„Wir haben es mit großer Anstrengung geschafft, die komplette Sommersaison ohne einen Corona-Fall in einem der Betriebe zu bewältigen. Zwar ist es in den Ferienwohnungen naturgemäß einfacher, dass Gäste zueinander Abstand halten, dennoch haben wir auch unsere Höfeprogramme, das Einchecken und sämtliche Gemeinschaftsbereiche so angepasst, dass alle Regeln eingehalten werden konnten.“, berichtet Markus Schulte-Göbel, der ehemalige Vorsitzende des Vereins. Insgesamt können die Betriebe auf eine zufriedenstellende Saison zurückblicken, auch wenn

die Monate März und April natürlich herbe Umsatzeinbußen mit sich brachten, von den neuerlichen Schließungen ganz zu schweigen.

Neuwahlen im Vorstand und der Geschäftsführung

Neben den vielfältigen Fragen und Sorgen rund um das Thema Pandemie

standen einige wichtige Tagesordnungspunkte auf der Agenda. So stand

turnusmäßig die Position des Ersten Vorsitzenden zur Wahl. Markus

Schulte-Göbel stellte sich nach über 20 Jahren Vorstandstätigkeit nicht

erneut zur Verfügung.

Seine Aufgabe übernimmt in Zukunft Karin Salamon vom Ferienhof HeuteMühle in Schmallenberg, die einstimmig als seine Nachfolgerin gewählt wurde. Zudem wurde es durch den Tod von Hubertus Schmidt im Juni dieses Jahres notwendig, die Geschäftsführung neu zu besetzen. Der Vorstand schlug die bisherige kommissarische Geschäftsführerin, Katja Lutter, für diese Funktion vor. Auch diesem Vorschlag konnten sich die Mitglieder einstimmig anschließen. Karin Salamon erklärte: „Wir sind sehr dankbar, dass Markus Schulte-Göbel in all den Jahren so viel Engagement für die Kooperation gezeigt hat. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kooperation Schmallenberger Kinderland zu dem zu machen, was sie heute ist. Dafür danken wir ihm sehr herzlich.“ Die Ferienhöfe hoffen nun, dass der Lockdown, wie angekündigt, höchstens für den Monat November gilt und das touristische Leben im Frühjahr 2021 möglichst umfassend auf die Höfe zurückkehren kann.



Foto: Schmallenberger Kinderland e.V.

v.l.: Die neue erste Vorsitzende Karin Salamon, zweite Vorsitzende Sabine Köhne, Geschäftsführerin Katja Lutter, Beisitzer Josef Schelle und der bisherige Vorsitzende Markus Schulte-Göbel.