Schmallenberger Dörfer präsentieren sich mit eindrucksvollen Videos

83 Dörfer bilden zusammen die Stadt Schmallenberg, die mit rund 25.000 Einwohnern und einer Fläche von 303 Quadratkilometern die flächengrößte, kreisangehörige Stadt in Nordrhein-Westfalen ist. Vor einem Jahr haben sich 15 Ortsteile unter dem Motto „Made in Schmallenberg“ auf der Schmallenberger Woche eindrucksvoll den einheimischen Besuchern und Gästen aus Nah und Fern präsentiert. Im Vorfeld hat Filmemacher Roman Schauerte zusammen mit den teilnehmenden Orten eindrucksvolle Videos produziert, in denen sich die Orte mit ihren besonderen Vorzügen und Merkmalen vorstellen.

Von Bödefeld bis Westfeld und mittendrin die Made im Hawerland

Für die nachfolgenden Orte wurde jeweils ein eindrucksvolles Video produziert:

Made in Bödefeld – Ein ganzes Dorf am Start

Made in Bad Fredeburg – Zwischen tiefen Höhlen und luftigen Dächern

Made in Fleckenberg – Porträt eines Dorfes

Made in Gleidorf – Fleißig wie die Bienen

Made in Grafschaft – Ein Dorf voller Geschichten

Eine Made in Hawerland

Made in Holthausen – Im Lauf der Jahreszeiten

Made in Kirchrarbach – Wo alle mit anpacken

Made in Lenne – Ein Dorf macht glücklich

Made in Oberkirchen – Entlang der Lenne

Made in Oberrarbach – Auf den Zusammenhalt

Made in Schmallenberg – Zu viert in der Vielfalt

Made in Sellinghausen – Auf die Geselligkeit

Made in Sögtrop – Dorf der Generationen

Made in Westfeld – Hans auf Wanderschaft