Magazin für die Sauerländer Lebensart

Schmallenberger DigiDays 2025

Die 1. Schmallenberger DigiDays feiern Ende November 2025 ihre Premiere am Dritten Ort im Holz- und Touristikzentrum mit dem Ziel, dass Schmallenberg als attraktiver Digitalstandort sichtbar wird.

12. November 2025 | < 1 Minute Lesezeit
Schmallenberger Digi Days

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ)

Digitalisierung zum Anfassen und Vernetzen

Schmallenberger Digi DaysQuelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ)

Am 28. und 29. November 2025 feiert Schmallenberg Premiere: Die 1. Schmallenberger DigiDays finden am Dritten Ort im Holz- und Touristikzentrum (HuZ) statt. Initiiert von Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) in Kooperation mit Benjamin Richter, cyber complete GmbH, sollen die DigiDays zeigen, welches Potenzial in der Region steckt – und wie digitale Transformation konkret gelebt werden kann.

Das Ziel: Schmallenberg als attraktiven Digitalstandort sichtbar machen, Unternehmen neue Impulse geben und die regionale Wirtschaft stärken. Praxisnahe Einblicke in innovative Geschäftsmodelle, spannende Unternehmenspitches und jede Menge Raum für Austausch und Networking stehen dabei im Mittelpunkt.

Das Programm im Überblick

Freitag, 28. November, ab 17:00 Uhr

● Unternehmenspitches am Dritten Ort im HuZ

● Get-together mit vielen Möglichkeiten zum Netzwerken

Samstag, 29. November

● Businessfrühstück zum Auftakt

● Keynote von Dirk Wiese, SPD-Bundestagsabgeordneter und 1. Parl. Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion (ab 13 Uhr)

● Offene Diskussionsrunde mit Raum für Fragen und Ideen

● Austausch, Kennenlernen und Networking bis Veranstaltungsende gegen 17 Uhr

Die Schmallenberger DigiDays 2025 sind die Plattform für alle, die wissen wollen, wie Digitalisierung nicht nur in Metropolen, sondern auch mitten im Sauerland wirkt. Unternehmerinnen und Unternehmer, Start-ups, Kreative und Interessierte sind eingeladen, gemeinsam Zukunft zu gestalten – praxisnah, inspirierend und auf Augenhöhe.

Weitere Infos und Anmeldung ab 01.10. unter:
https://app.guestoo.de/public/event/44aa6444-3ab3-44c2-9081-55dc32484745?lang=de&utm_ 

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Bildung und Karriere
Ausbildung mit Blick auf die Zukunft
15. Februar 2024 | < 1 Minute Lesezeit
Wirtschaft und Unternehmen
Onlinebanking im Visier
30. März 2022 | 2 Minuten Lesezeit
Eine Familie auf Wanderung durch die herbstliche Sauerländer Landschaft.
Land
Sauerländer unterstützen Tourismus
14. November 2024 | 2 Minuten Lesezeit