Digitalisierung zum Anfassen und Vernetzen

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ)

Am 28. und 29. November 2025 feiert Schmallenberg Premiere: Die 1. Schmallenberger DigiDays finden am Dritten Ort im Holz- und Touristikzentrum (HuZ) statt. Initiiert von Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) in Kooperation mit Benjamin Richter, cyber complete GmbH, sollen die DigiDays zeigen, welches Potenzial in der Region steckt – und wie digitale Transformation konkret gelebt werden kann.



Das Ziel: Schmallenberg als attraktiven Digitalstandort sichtbar machen, Unternehmen neue Impulse geben und die regionale Wirtschaft stärken. Praxisnahe Einblicke in innovative Geschäftsmodelle, spannende Unternehmenspitches und jede Menge Raum für Austausch und Networking stehen dabei im Mittelpunkt.



Das Programm im Überblick



Freitag, 28. November, ab 17:00 Uhr

● Unternehmenspitches am Dritten Ort im HuZ

● Get-together mit vielen Möglichkeiten zum Netzwerken

Samstag, 29. November

● Businessfrühstück zum Auftakt

● Keynote von Dirk Wiese, SPD-Bundestagsabgeordneter und 1. Parl. Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion (ab 13 Uhr)

● Offene Diskussionsrunde mit Raum für Fragen und Ideen

● Austausch, Kennenlernen und Networking bis Veranstaltungsende gegen 17 Uhr

Die Schmallenberger DigiDays 2025 sind die Plattform für alle, die wissen wollen, wie Digitalisierung nicht nur in Metropolen, sondern auch mitten im Sauerland wirkt. Unternehmerinnen und Unternehmer, Start-ups, Kreative und Interessierte sind eingeladen, gemeinsam Zukunft zu gestalten – praxisnah, inspirierend und auf Augenhöhe.



Weitere Infos und Anmeldung ab 01.10. unter:

https://app.guestoo.de/public/event/44aa6444-3ab3-44c2-9081-55dc32484745?lang=de&utm_