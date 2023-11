Schmallenberger Ausbildungs- und Jobmesse Besuchermagnet

Volles Haus in der Schmallenberger Stadthalle und voller Erfolg für den Ausbildungsstandort Schmallenberg! Das ist das Fazit der diesjährigen Ausbildungs- und Jobmesse in der Stadthalle am 27. und 28. Oktober. 63 Unternehmen aus Schmallenberg stellten an den beiden Ausstellungstagen den Besuchern mehr als 70 Ausbildungsberufe vor. Am Freitag, dem traditionellen „Tag der Schulen“ auf der Schmallenberger Ausbildungsmesse, besuchten mehr als 400 Schülerinnen und Schüler die Messe. Dicht umlagert waren die Stände aus den verschiedenen Branchen auch am Samstag. Viele Eltern mit heranwachsenden Kindern nutzten die Gelegenheit, sich ausführlich umzuschauen und über die Ausbildungsmöglichkeiten bei den Schmallenberger Unternehmen zu informieren. Die Jugendlichen konnten sich an der VR-Brille oder beim Parkettschleifen ausprobieren, erhielten Einblicke in Holzverarbeitung, Raumgestaltung oder in die robotergesteuerte Maschinentechnik. Kaufmännische Berufe und die öffentliche Verwaltung stellten sich ebenso vor wie das Gastgewerbe. Die Textil-, Bau- und Kfz-Branche waren dabei, von Kreisseite auch Polizei, Rettungsdienst und Amtsgericht.

Quelle: Schmallenberg Unternehmen Zukunft Einblicke in die Ausbildung zum Tischler.

Heinz-Josef Harnacke, Vorsitzender von Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ), zieht eine positive Bilanz: „Auch die 7. Ausbildungsmesse, die SUZ ausgerichtet hat, war wieder ein voller Erfolg. Die SUZ-Mitarbeiterinnen haben gemeinsam mit den Schulen in Schmallenberg den Messebesuch schon im Unterricht vorbereitet. Die Jugendlichen konnten sich so bereits im Vorfeld informieren und haben die Messe mit festen Zielen besucht.“ „Über die gute Vorbereitung der Schüler in den Schulen waren die ausstellenden Unternehmen hellauf begeistert und konnten teilweise sofort Ausbildungsverträge abschließen“, freut sich der SUZ-Vorsitzende. „Die Ausbildungsmesse zeigt das breite Spektrum von Ausbildungsberufen in Schmallenberg und gleichzeitig hilft sie den Betrieben, Nachwuchs und zukünftige Fachkräfte zu gewinnen. Es ist uns bei SUZ wichtig, jungen Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, in Schmallenberg zu bleiben und hier eine Ausbildung anzutreten. Wir haben in Schmallenberg eine breite Palette an qualifizierten und spannenden Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen, sei es im Bau,- Handwerk, im Gesundheitswesen, im verarbeitenden Gewerbe, im Tourismus oder im Dienstleistungssektor und Einzelhandel“, betont Harnacke.

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. Mit der VR-Brille die Ausbildungsmöglichkeiten entdecken.

Zusätzlich zur Ausbildungsmesse bietet SUZ mit der AzubMe-App Jugendlichen ein weiteres nützliches Tool an, dass ihnen bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Praktikumsplatz hilft. Die AzubMe-App bringt die Jugendlichen digital mit den ausbildenden Unternehmen zusammen. Der Kontakt kommt mit einem einfachen Swipe zustande. Wer dabei an Dating-Apps denkt, liegt rein technisch gesehen nicht falsch. AzubMe ist eine einfache, niedrigschwellige Möglichkeit, sich direkt auf dem Handy einen Überblick über die Ausbildungsvielfalt in Schmallenberg zu verschaffen. Oder, um es kurz zu machen: Zum Traumjob und Wunscharbeitgeber geht es in Schmallenberg ganz einfach per App.

Quelle: SUZ Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. Die richtige Schutzkleidung als Rettungssanitäter.