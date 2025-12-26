Magazin für die Sauerländer Lebensart

Schmallenberg zum Jahreswechsel: Neuer Bürgermeister. Große Aufgaben. Enge Spielräume.

26. Dezember 2025 | < 1 Minute Lesezeit

Andreas Plett und Johannes Trippe

Schmallenberg steht an einem Wendepunkt: Ein neuer Bürgermeister ist im Amt, die finanziellen Spielräume sind eng – und zugleich geht es um wichtige Weichenstellungen für die kommenden Jahre.

Im aktuellen WOLLcast Pauerland spricht WOLL-Herausgeber Herman Hoffe mit Bürgermeister Johannes Trippe, der seit Kurzem die Stadt führt, und Stadtkämmerer Andreas Plett, verantwortlich für die Finanzen Schmallenbergs. Gemeinsam blicken sie auf die ersten Wochen im Rathaus, die Zusammenarbeit an der Verwaltungsspitze und die zentralen Herausforderungen für Stadt und Ortsteile.

Wie ist Johannes Trippe im Amt angekommen? Welche Themen lagen sofort auf dem Tisch? Wie bewerten Bürgermeister und Kämmerer das Jahr 2025 für Schmallenberg – politisch, wirtschaftlich und finanziell? Und wo spüren die Bürgerinnen und Bürger Entscheidungen ganz konkret im Alltag?

Der WOLLcast thematisiert Investitionen in Infrastruktur, Schulen, Feuerwehr und Digitalisierung, die Bedeutung von Ehrenamt und Ortsteilen sowie die Rolle von Wirtschaft und Tourismus im Sauerland. Offen angesprochen werden auch Haushaltsdisziplin, strukturelle Unterdeckung und die Frage, wo Prioritäten gesetzt werden müssen. Zum Abschluss richtet sich der Blick nach vorn: Was wird Schmallenberg 2026 prägen – und was sollen die Menschen am Ende über ihre Stadt sagen können? Weitere Informationen zur aktuellen Lage der Stadt Schmallenberg und das Grußwort des Bürgermeisters zum Jahreswechsel 2025/26 lesen Sie hier: https://www.schmallenberg.de/rathaus-politik/buergermeister/buergermeister-johannes-trippe/

WOLLcast Pauerland mit Johannes Trippe und Andreas Plett

