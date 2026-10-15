Schmallenberg plant 23 Millionen Euro für die Zukunft

Der Haushaltsentwurf 2027 bleibt im Minus. Dennoch will die Stadt kräftig in Schulen, Feuerwehr und Infrastruktur investieren. Bürgermeister Johannes Trippe und Kämmerer Andreas Plett setzen auf eine stabile Wirtschaft, konsequentes Sparen und gemeinsame Entscheidungen.

Schmallenberg muss weiter sparen, will aber wichtige Zukunftsaufgaben voranbringen. Das ist die zentrale Botschaft des Haushaltsentwurfs 2027, den Bürgermeister Johannes Trippe und Kämmerer Andreas Plett am 15. Oktober in die Stadtvertretung eingebracht haben. Geplanten Aufwendungen von 94,28 Millionen Euro stehen Erträge von 90,89 Millionen Euro gegenüber. Für das Haushaltsjahr 2027 plant die Stadt Schmallenberg mit einem Defizit von 3,39 Millionen Euro. Gegenüber der bisherigen mehrjährigen Finanzplanung fallen die erwarteten Fehlbeträge insgesamt geringer aus.

Die Finanzlage bleibt damit angespannt. Zugleich sehen Trippe und Plett Fortschritte: Das kürzlich beschlossene Haushaltsstrukturkonzept verschafft der Stadt Luft. Nach heutigem Stand lässt sich dadurch auch mittelfristig eine Haushaltssicherung vermeiden.

Gemeinsam sparen und Spielräume erhalten

Das über Fraktionsgrenzen hinweg erarbeitete Konzept bringt laut Bürgermeister rund 2,2 Millionen Euro an Einsparungen und Einnahmeverbesserungen. Trippe bezeichnete es als ein Gemeinschaftswerk zielorientierter Kommunalpolitik. In der Kernverwaltung werden die Budgets um insgesamt gut eine Viertelmillion Euro gekürzt. Eine Strukturanalyse und zusätzliche externe Beratung sollen weitere Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

Auch beim Personal setzt die Verwaltung auf Begrenzung: Der Stellenplan sieht keinen zusätzlichen Bedarf vor. Sechs bislang als optionale Reserven ausgewiesene, finanziell nicht eingerechnete Stellen entfallen. Der Personalaufwand ist mit 21,9 Millionen Euro angesetzt; für die Tarifentwicklung kalkuliert Plett mit drei Prozent.

Der Kämmerer mahnte, das Strukturkonzept müsse ein verbindlicher Rahmen bleiben und fortlaufend weiterentwickelt werden. Die durchschnittlichen jährlichen Fehlbeträge der Haushalts- und Finanzplanung sinken gegenüber der bisherigen Planung von 6,4 auf 3,9 Millionen Euro. Ein vollständiger Verbrauch der Ausgleichsrücklage bis zum Ende der Wahlperiode wird deshalb zunächst nicht mehr erwartet.

Bürgermeister Johannes Trippe bei der Einbringungsrede für den Haushalt 2027

Mehrbelastungen für Bürger und Unternehmen

Zur Konsolidierung gehören allerdings auch höhere Steuern und Abgaben. Zusammen mit Anpassungen der kostendeckend zu erhebenden Wassergebühren ergibt sich nach Trippes Beispielrechnung für eine Musterfamilie eine jährliche Mehrbelastung von rund 128 Euro. Der tatsächliche Betrag hängt vom jeweiligen Einzelfall ab.

Gleichzeitig verwies der Bürgermeister auf bestehende Entlastungen: Schmallenberg verzichtet weiterhin auf Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren und hält an der kostenfreien Kinderbetreuung fest. Für die zugrunde gelegte Musterfamilie bleibe die Stadt nach Darstellung der Verwaltung im Vergleich zu den Nachbarkommunen am günstigsten.

Eine wichtige Stütze ist die heimische Wirtschaft. Das Gewerbesteueraufkommen zeigt sich bislang stabil und liegt aktuell über den Erwartungen. Unter Einbeziehung einer vorgeschlagenen Hebesatzanpassung sind für 2027 Gewerbesteuererträge von 21 Millionen Euro vorgesehen. Trippe würdigte die Familienunternehmen und ihre Mitarbeiter als tragende Säule des Standorts: „Made in Schmallenberg“ strahle weit über die Stadt hinaus.

Steigende Kosten trotz höherer Einnahmen

Insgesamt erwartet Plett gegenüber 2026 rund sechs Millionen Euro mehr ordentliche Erträge. Dazu tragen höhere Schlüsselzuweisungen sowie steigende Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer bei. Einschließlich weiterer Positionen und der Einsparungen bezifferte er die Haushaltsverbesserungen auf 7,3 Millionen Euro.

Dem stehen zusätzliche Belastungen von 3,1 Millionen Euro gegenüber. Besonders ins Gewicht fällt die Kreisumlage: Voraussichtlich 18,5 Millionen Euro muss Schmallenberg 2027 an den Hochsauerlandkreis überweisen. Die angekündigte Erhöhung bedeutet für die Stadt rund 840.000 Euro Mehrkosten. Innerhalb von fünf Jahren ist die Belastung aus der Kreisumlage um fünf Millionen Euro gestiegen.

Trippe und Plett betonten, dass auch dem Kreis kaum Spielräume blieben. Vor allem steigende Sozialkosten setzen die kommunalen Haushalte unter Druck. Plett forderte deshalb erneut eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung durch Bund und Land.

Schulen, Feuerwehr und Infrastruktur im Blick

Trotz des Defizits umfasst der Entwurf Investitionen von 23,1 Millionen Euro. Schwerpunkte sind Wasserversorgung, Straßen sowie die Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen. Hinzu kommen noch nicht ausgeschöpfte Investitionsermächtigungen aus Vorjahren.

Für die Erweiterung des Schulzentrums Schmallenberg liegt die Baugenehmigung vor. Die Ausschreibungen werden vorbereitet; der Spatenstich soll im Frühjahr 2027 erfolgen. Bei den Feuerwehrgerätehäusern sind in der Planung für 2027 bis 2029 Baukosten für Bödefeld und Oberkirchen berücksichtigt. Für Oberkirchen und Oberhenneborn konnten Einigungen über den Grunderwerb erzielt werden.

Fortschritte meldete Trippe auch bei der medizinischen Versorgung: Eine Kinderarztpraxis soll im Sommer 2027 starten. Zudem verwies er auf die Gewinnung eines Orthopäden, eines Neurologen und weiterer Hausärzte. Die ärztliche Versorgung bleibe eine Daueraufgabe.

Die Investitionen sollen zu einem hohen Anteil über Fördermittel finanziert werden. Ergänzend enthält der Entwurf eine Kreditermächtigung von fünf Millionen Euro, vornehmlich für die Wasserversorgung.

In den kommenden Wochen beraten die Fraktionen das Zahlenwerk. Die abschließende Beschlussfassung ist für Anfang Dezember vorgesehen. Trippes Haltung für die weiteren Aufgaben: „Pessimismus ist noch nie eine Schmallenberger Tugend gewesen.“