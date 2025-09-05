Eine poetische Liebeserklärung an Natur, Orte und Menschen

Mit seinem Gedichtband „Schmallenberg – mehr als eine Stadt im Sauerland“ lädt der Autor Wilfried Diener zu einer lyrischen Wanderung durch eine der größten Flächengemeinden Deutschlands ein. In gereimten Strophen beschreibt er nicht nur die 84 Ortsteile der Stadt Schmallenberg, sondern auch deren idyllische Umgebung mit sanften Bergen, dichten Wäldern, klaren Bächen und weiten Tälern – poetisch, detailreich und stets mit spürbarer Zuneigung zur Region. Begleitet werden seine Verse von atmosphärischen Fotografien des bekannten Sauerländer Fotografen Klaus-Peter Kappest, die den Gedichten nicht nur visuelle Tiefe verleihen, sondern selbst stille Poesie sind.



Diener, gebürtiger Iserlohner, erklärt seine besondere Beziehung zur Stadt so: „Ich bin mit Leib und Seele Sauerländer.“ In den 1970er Jahren erkundete er gemeinsam mit einem Freund auf zahllosen Wanderungen das Schmallenberger Land – ausgehend von Quartieren in Gellinghausen und Mönnekind. Diese Streifzüge führten ihn über Höhen, durch Täler und zu vielen der heute im Buch beschriebenen Orte. Aus diesen Erfahrungen heraus entstand eine poetische „Rundwanderung“, die nicht nur geographisch, sondern vor allem emotional die Vielfalt und Schönheit der Region umfasst.



Seine Sprache bleibt dabei klar und einfühlsam. Jede Strophe ist ein kleines Denkmal für die Landschaft, die Orte und die Menschen. Das Werk ist keine Ortschronik, sondern eine stille Liebeserklärung an das Schmallenberger Sauerland, seine Kulturlandschaft und die Heimatverbundenheit ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Wie Bürgermeister Burkhard König im Vorwort schreibt: „Dieses Buch berührt im Besonderen die Herzen der Menschen.“



„Schmallenberg – mehr als eine Stadt im Sauerland“ ist ein poetisches Kaleidoskop aus Natur, Erinnerung und Heimatgefühl – ein stilles, aber eindringliches Buch für alle, die das Sauerland kennen, lieben oder kennenlernen möchten.



Schmallenberg – mehr als eine Stadt im Sauerland von Wilfried Diener

WOLL Verlag, ISBN 978-3-948496-98-2, 96 Seiten,

19,90 Euro