Schmallenberg feiert die Fotografie

Zum zweiten Mal lädt das Förderprojekt „Dritter Ort Schmallenberg“ dazu ein, die Fotografie aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erleben.

Die Eröffnung am 26. Mai markiert zugleich den Einzug des Kulturförderprojekts in den neuen Kultur- und Begegnungsort im Holz- und Touristikzentrum. Gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen, zeigt das Festival zeitgenössische und historische fotografische Positionen an verschiedenen Orten in Schmallenberg.

Ein Highlight ist die Ausstellung „Oberflächlichkeiten – Schmallenberg gescannt“ von Anno Weihs, der mit Scanografien eine ungewöhnliche Perspektive auf die Stadt eröffnet. Klaus-Peter Kappest präsentiert im Lenneatelier mit „Machen!“ lebensgroße Porträts von Menschen aus der Region. Die Südwestfälische Galerie zeigt ab dem 25. Mai die Wanderausstellung „Kosmos des Lebens“ über die Fotografin Annelise Kretschmer sowie Streetfotografie von Chris Reuter. Sein Projekt „Die alte Welt“ setzt Exponate des Heimatmuseums Holthausen in einen neuen fotografischen Kontext.

Das Rahmenprogramm bietet den hybriden „TechTalk“ zur Kameratechnik, einen Vortrag zu Künstlicher Intelligenz von Klaus-Peter Kappest sowie Workshops und Gesprächsformate, die Besucher dazu einladen, selbst kreativ zu werden.



Alle Informationen erhalten Sie in der gedruckten Festivalbroschüre und auf der Internetseite www.dritter-ort-schmallenberg.de



Ansprechpartnerin: Stadt Schmallenberg,

Kulturbüro, Im Auftrag Saskia Holsträter,

Tel.: 02971/980-232,

E-Mail: kulturbuero@schmallenberg.de



Festivalzeitraum: 26. Mai bis 09. Juni 2025

Die Ausstellungen im Museum Holthausen sind über den Festivalzeitraum hinaus, bis zum 20. Juli 2025 zu sehen.