Schmallenberg – Ein Blick zurück, ein Blick voraus

Schmallenberg liegt im Süden des Sauerlands, im Hochsauerlandkreis, zwischen Wäldern, Bächen und Bergen – vor allem den Höhenzügen des Rothaargebirges. Die heutige Stadtlandschaft ruht auf uralten geologischen Fundamenten: Grauwacke, Tonschiefer und Quarzit – Überreste eines Flachmeeres, das vor rund 400 Millionen Jahren im Devon existierte. Durch Hebung, Faltung und Erosion entstand die markante Mittelgebirgsform von heute.

Historisch spielte das 1072 gegründete Benediktinerkloster Grafschaft eine Schlüsselrolle in der Region. Es prägte Wirtschaft, Bildung und Religion im gesamten Umfeld. Auch die Stadt Schmallenberg, erstmals im 13. Jahrhundert als „Smalenburg“ erwähnt, entwickelte sich im Schutz dieses geistlichen Zentrums und wurde 1244 mit Stadtrechten ausgestattet.



Stadtentwicklung – 84 Orte, ein gemeinsames Dach

1975 war ein Wendepunkt: Im Zuge der kommunalen Neugliederung entstand die heutige Stadt Schmallenberg aus zwölf Gemeinden – ein Zusammenschluss von 84 teils weit verstreut liegenden Ortschaften. Mit einer Fläche von über 300 Quadratkilometern ist sie seither die größte kreisangehörige Stadt Nordrhein-Westfalens.

Zunächst stand das Zusammenwachsen im Vordergrund – verwaltungstechnisch, aber auch infrastrukturell. Mit dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept Schmallenberg 2030“ (ISEK), beschlossen 2012, folgten gezielte Maßnahmen: Sanierung von Ortskernen, Entwicklung des Südwestfälischen Musikbildungszentrums in Bad Fredeburg, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und Förderung von Bürgerinitiativen. Heute spürt man vielerorts: Die ehemals eigenständigen Dörfer fühlen sich zunehmend als Teil eines gemeinsamen Ganzen.

Wirtschaft – Vom Garn zur Präzision

Die Textilindustrie war über Jahrzehnte das wirtschaftliche Rückgrat Schmallenbergs. Unternehmen wie Falke, Wiethoff oder Störmann & Bitter machten den Ort weit über das Sauerland hinaus bekannt. Noch in den 1970er-Jahren arbeiteten über die Hälfte der Industriebeschäftigten im Textilsektor.

Doch der Strukturwandel blieb nicht aus. Viele Betriebe verschwanden, andere passten sich an. Heute ist die Wirtschaftsstruktur breiter aufgestellt: Maschinenbauunternehmen wie transfluid, Designbäder von Burgbad, High-End-Audioelektronik von Audiotec Fischer oder Holzverarbeitung im Gewerbepark Bad Fredeburg zeigen diese Vielfalt. Dabei blieb der Mittelstand das Rückgrat – familiär geführt, international aktiv.

Menschen und Kultur – Heimat mit Haltung

Knapp 25.000 Menschen leben heute in Schmallenberg. Die Ortsteile bewahren ihre Identität – und tragen sie in die Zukunft: durch Dorfgemeinschaften, Vereine und kreative Initiativen.

Kulturell setzt die Stadt Akzente. Das Kunsthaus Alte Mühle, in den 1970er Jahren vom Künstler Hermann Falke wiederbelebt, ist heute ein kreativer Treffpunkt – ebenso wie das Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen mit seiner Südwestfälischen Galerie. Die Musik spielt im Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg – hier wird nicht nur unterrichtet, sondern auch musiziert und getagt.

Tourismus – Sauerländer Gastlichkeit

Die Region ist bekannt für ihre Wanderwege, Höfe, Fachwerkidylle und Naturerlebnisse. Schon 2015 wurden über 740.000 Übernachtungen gezählt – Tendenz steigend. Im Jahr 2024 waren es rund 838.000 Übernachtungen, trotz Herausforderungen wie Pandemie und Fachkräftemangel.

Besonders beliebt sind Angebote wie die Schmallenberger Themenwege, die interaktive Kinderstadtführung „Willi Spürnase“, der WaldSkulpturenWeg oder das dichte Netz an Rad- und Wanderwegen. Dass 93 Prozent der Einheimischen den Tourismus positiv sehen, zeigt: Gastfreundschaft ist hier mehr als nur ein Slogan.

Die Schmallenberger Woche 2025 – Ein Jubiläum für alle

Seit 1980 ist die „Schmallenberger Woche“ ein fester Bestandteil im Kulturprogramm – eine Mischung aus Stadtfest, Musikprogramm und Heimatpräsentation.

2025 wird besonders gefeiert: 50 Jahre Einheitsstadt – unter dem Motto „84 Orte – miteinander eine Stadt“. Im Fokus steht das Miteinander: Dorfgemeinschaften gestalten eigene Litfaßsäulen, es gibt eine „Dörfermeile“, Fahnen über der Weststraße und Installationen aus vielen Ortsteilen. Kreativ, bunt, verbindend – ein Symbol für den Weg, den Schmallenberg in den letzten fünf Jahrzehnten gegangen ist.

Geerdet, gewachsen, gemeinsam

Zwischen 1975 und 2025 hat Schmallenberg vieles bewahrt und noch mehr bewegt: vom Flickenteppich zur Kommune mit gemeinsamer Identität, vom Textilzentrum zur mittelständischen Wirtschaftsregion, von der Klostertradition zur Kulturvielfalt.

Was bleibt, ist ein Gefühl von Bodenhaftung und Gestaltungslust – tief verwurzelt in Landschaft und Geschichte. Schmallenberg ist kein lauter Ort. Aber einer mit Haltung. Und Herz.

Quellen: Stadt Schmallenberg (www.schmallenberg.de); Wikipedia (Schmallenberg, Kloster Grafschaft, Kunsthaus Alte Mühle, Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, WaldSkulpturenWeg); Verkehrsverein Schmallenberg (www.schmallenberg.info); Schmallenberger Woche (www.schmallenberger-woche.de); SauerlandKurier (2024) – Schmallenberger Woche 2025; Westfalenpost (2024) – Tourismuszahlen Schmallenberg und Eslohe; LWL – Geologie des Sauerlands