Schmallenberg bleibt in Bewegung

Mit dem Schmallenberger Bürgerbus gemeinsam mobil: Ein ehrenamtlicher Service von Bürgern für Bürger

Beim Schmallenberger Bürgerbus ist der Name Programm: Bürger fahren Bürger. Im Gespräch mit WOLL berichten der 1. Vorsitzende vom Bürgerbusverein, Hubert Stratmann, und Vorstandsmitglied Berthold Vogt, wie, wann und wo der Bürgerbus zum Einsatz kommt. „Im November 2004 nahm der Verein im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf“, freut sich Berthold Vogt. Er kann es kaum fassen, dass mittlerweile 20 Jahre vergangen sind. Angefangen habe man mit sieben Fahrern, die ehrenamtlich den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Schmallenberg zu mehr Mobilität verhalfen. Hubert Stratmann ergänzt: „Der Bürgerbusverein wurde gegründet, um Lücken in den ÖPNV-Fahrplänen in räumlicher wie zeitlicher Hinsicht zu schließen. Davon waren bei uns etliche Ortschaften betroffen. Orte, die damals nicht dem öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen werden konnten, sind bis heute fester Bestandteil im Fahrplan der Bürgerbuslinie.“

Der Bürgerbus Schmallenberg ist jetzt seit zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer Bestandteil der Mobilität in unserer Region. Er bringt Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste zuverlässig zu ihren Zielen. Hubert Stratmann und Berthold Vogt berichten stolz über die Entwicklung. Mittlerweile sind es 20 ehrenamtliche Fahrer und eine Fahrerin im Verein, die mit hohem Engagement den Fahrbetrieb organisieren und ihre Fahrgäste sicher befördern. Durch regelmäßige Treffen wird sichergestellt, dass jede Route zuverlässig bedient wird. Der Verein plant künftig, das Angebot auf einen Ganztagesbetrieb von Montag bis Freitag, jeweils von 7:30 Uhr bis 20 Uhr, auszuweiten – zurzeit fährt der Bürgerbus nur am Dienstag-, Donnerstag- und Freitagnachmittag bis 18:30 Uhr. Ebenso ist es das Ziel, einen Fahrdienst am Wochenende anzubieten. Um dies realisieren zu können, werden weitere Freiwillige benötigt. „Wir suchen Freiwillige, die Freude am Fahren und Lust haben, sich ein- bis dreimal im Monat ehrenamtlich zu engagieren. Für unsere Vision brauchen wir mindestens 30 bis 35 Ehrenamtliche“, erklärt Berthold Vogt. Wer Interesse hat, sollte einen Pkw-Führerschein besitzen und einen Personenbeförderungsschein erwerben. Die Kosten dafür übernimmt der Verein, sodass den Fahrerinnen und Fahrern keine Kosten entstehen. Das Alter spielt übrigens keine Rolle.

Unterstützung für Familien

Neben der allgemeinen Bürgerbuslinie übernimmt der Verein auch einen wichtigen Dienst für Familien: „Unsere festen Kindergartenlinien sind eine großartige Unterstützung für Eltern und werden dankbar angenommen“, berichtet Hu bert Stratmann. Die Stadt Schmallenberg fördert diese Fahrten mit einem speziellen Fahrkostenzuschuss. „Uns erreichen regelmäßig positive Rückmeldungen von zufriedenen Eltern, die den verlässlichen Service schätzen“, ergänzt Berthold Vogt. Doch nicht nur die Kleinsten profitieren: Auch ältere Menschen und Fahrgäste mit körperlichen Einschränkungen nutzen den Bürgerbus gern. Die Kleinbusse sind barrierefrei und ermöglichen einen komfortablen Einstieg – die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Fahrerinnen und Fahrer macht jede Fahrt zu einem angenehmen Erlebnis.

Die Zahlen sprechen für sich: Rund 10.000 Fahrgäste nutzen den Bürgerbus jedes Jahr, in den vergangenen 20 Jahren hat der Verein über eine Million Kilometer zurückgelegt. „Dank des neuen Fahrplans, der ab dem 15. Dezember 2024 in Kraft tritt, erwarten wir eine weitere Steigerung der Fahrgastzahlen“, erklärt der 1. Vorsitzende Hubert Stratmann. Der neue Fahrplan ist darauf ausgelegt, den Bedürfnissen der Menschen speziell in der Kernstadt Schmallenberg noch besser gerecht zu werden. Der Bürgerbus Schmallenberg finanziert sich durch Fahrgeldeinnahmen, Mitgliedsbeiträge, Spenden und kommunale Zuschüsse sowie durch eine Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die ehrenamtliche Vereinsarbeit und die damit verbundene finanzielle Eigenständigkeit sind zentrale Werte, die den Bürgerbus zu einem besonderen Projekt machen. Der Bürgerbusverein lebt von dem freiwilligen Einsatz und Engagement der Mitglieder, die gemeinsam dazu beitragen, dass Schmallenberg mobil bleibt.

Haben auch Sie Interesse, sich als Fahrer oder Fahrerin für den Bürgerbus einzusetzen? Dann melden Sie sich gerne bei Berthold Vogt, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Schmallenberg, unter der Telefonnummer 02972-980-240. Berthold Vogt steht Ihnen für alle Fragen rund um das „Ehrenamt als Fahrer“ zur Verfügung und unterstützt Interessierte auf ihrem Weg ins Team. Aktuelle Informationen und den neuen Fahrplan gibt es unter www.buergerbus-schmallenberg.de.