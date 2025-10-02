Magazin für die Sauerländer Lebensart

Schmallenberg bildet – ein Überblick über die Schulen der Stadt

Im Stadtgebiet Schmallenberg sorgen neun städtische Bildungseinrichtungen für ein lückenloses Lernangebot: sechs Grundschulen an sieben Standorten, die Gemeinschaftshauptschule „Schule am Wilzenberg“, die Erich Kästner-Realschule in Bad Fredeburg, das 100-jährige städtische Gymnasium Schmallenberg – ergänzt durch die Martinsschule (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung).

2. Oktober 2025 | 2 Minuten Lesezeit
Überblick Schulen Schmallenberg

Quelle: WOLL-Verlag

Im Stadtgebiet Schmallenberg sorgen neun städtische Bildungseinrichtungen für ein lückenloses Lernangebot: sechs Grundschulen an sieben Standorten, die Gemeinschaftshauptschule „Schule am Wilzenberg“, die Erich Kästner-Realschule in Bad Fredeburg, das 100-jährige städtische Gymnasium Schmallenberg – ergänzt durch die Martinsschule (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung).

Grundschulen: Kurzwege und Ganztagsbetreuung

Eltern wählen frei zwischen den sechs lebendigen Grundschulen in Bad Fredeburg, Berghausen, Bödefeld, Fleckenberg, Oberkirchen sowie dem Gemeinschaftsverbund Schmallenberg – Gleidorf.

Offene Ganztagsgrundschulen (Gleidorf, Oberkirchen, Bad Fredeburg) bieten Betreuung, Förder- und Freizeitangebote bis 16 Uhr, inkl. warmem Mittagessen.

Verlässliche Grundschulen (8–13 Uhr) mit Betreuungsgruppen „13 Plus“ (Bödefeld, Fleckenberg, Berghausen) unterstützen berufstätige Eltern und fördern Lesekompetenz, Kreativität und Bewegung.

Individuelle Förderung ist Leitprinzip von jahrgangsübergreifenden Klassen der kath. Grundschule Bad Fredeburg bis zu inklusiven Konzepten im Gemeinschaftsverband Schmallenberg – Gleidorf.

Gemeinschaftshauptschule „Schule am Wilzenberg“

Als gebundene Ganztagshauptschule führt sie ab Klasse 5 zum Haupt- und mittleren Schulabschluss (Klasse 10 Typ B) und ermöglicht den Übergang in Ausbildung oder Oberstufe.

Berufsorientierung ab Klasse 7 mit BOB-Büro, Langzeitpraktika und BORK-Klasse.

Musisch-ästhetischer Schwerpunkt: Bläserklassen, Schulband und vielfältige AGs.

Soziale Kompetenz gefördert durch Schulsozialarbeit, Streitschlichter und Schülerengagement.

Erich Kästner-Realschule Bad Fredeburg

Mit Schulprofil MINT und bilingualem Zweig (Deutsch-Englisch) bereitet sie in Klassen 5–10 auf Fachoberschulreife vor – oder zum direkten Übergang in die gymnasiale Oberstufe bei guten Leistungen.

Moderne Fachräume für Biologie, Chemie, Technik, Musik und Informatik

Förder- und Wahlpflichtangebote: Robotik, Hauswirtschaft, Foto-AG, Theater, Sporthelfer

Berufsorientierung: Praktika, BIZ-Besuche und enge Kooperation mit der Agentur für Arbeit

Städtisches Gymnasium Schmallenberg

Die älteste weiterführende Schule der Stadt führt in der Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe (bis Jahrgang 13) zur Allgemeinen Hochschulreife.

Sprachenvielfalt: Latein, Spanisch, Italienisch, Chinesisch-AG; Austausch mit Partnerschulen in Frankreich und Polen

Innovationscampus: Makerspace, CAD-Lab, Hackathon, interaktive Whiteboards und Moodle

Außerschulisches Engagement: Schulorchester, Chor, Theater, Sozialpraktika und Umweltprojekte

Schulträger Stadt Schmallenberg

Als Schulträger sichert die Stadt mit jährlich rund 5,3 Mio. Euro den reibungslosen Ablauf: von Gebäudemanagement und Digitaloffensive (Breitband, moderne Ausstattung) bis zur Schülerbeförderung und Gestaltung fließender Übergänge (Kita → Grundschule → weiterführende Schule).

Schmallenberg bildet – an jedem Standort, für jede Begabung.

Info und Kontakt:
Amt für Bildung, Kultur und Sport, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg
E-Mail: schulverwaltungsamt@schmallenberg.de | www.schmallenberg.de

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Familie
Zugriff nicht möglich – Netzwerküberlastung
15. Dezember 2020 | 2 Minuten Lesezeit
Bildung und Karriere
Der Prozess gibt mir die Aufgaben
30. August 2023 | 3 Minuten Lesezeit
Torben Halbe Foto: Christian Klant
Kunst und Kultur
FREIHEIT OHNE FREIEN WILLEN
27. Dezember 2020 | < 1 Minute Lesezeit