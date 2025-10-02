Schmallenberg bildet – ein Überblick über die Schulen der Stadt

Im Stadtgebiet Schmallenberg sorgen neun städtische Bildungseinrichtungen für ein lückenloses Lernangebot: sechs Grundschulen an sieben Standorten, die Gemeinschaftshauptschule „Schule am Wilzenberg“, die Erich Kästner-Realschule in Bad Fredeburg, das 100-jährige städtische Gymnasium Schmallenberg – ergänzt durch die Martinsschule (Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung).

Grundschulen: Kurzwege und Ganztagsbetreuung



Eltern wählen frei zwischen den sechs lebendigen Grundschulen in Bad Fredeburg, Berghausen, Bödefeld, Fleckenberg, Oberkirchen sowie dem Gemeinschaftsverbund Schmallenberg – Gleidorf.



Offene Ganztagsgrundschulen (Gleidorf, Oberkirchen, Bad Fredeburg) bieten Betreuung, Förder- und Freizeitangebote bis 16 Uhr, inkl. warmem Mittagessen.



Verlässliche Grundschulen (8–13 Uhr) mit Betreuungsgruppen „13 Plus“ (Bödefeld, Fleckenberg, Berghausen) unterstützen berufstätige Eltern und fördern Lesekompetenz, Kreativität und Bewegung.



Individuelle Förderung ist Leitprinzip von jahrgangsübergreifenden Klassen der kath. Grundschule Bad Fredeburg bis zu inklusiven Konzepten im Gemeinschaftsverband Schmallenberg – Gleidorf.

Gemeinschaftshauptschule „Schule am Wilzenberg“



Als gebundene Ganztagshauptschule führt sie ab Klasse 5 zum Haupt- und mittleren Schulabschluss (Klasse 10 Typ B) und ermöglicht den Übergang in Ausbildung oder Oberstufe.



Berufsorientierung ab Klasse 7 mit BOB-Büro, Langzeitpraktika und BORK-Klasse.



Musisch-ästhetischer Schwerpunkt: Bläserklassen, Schulband und vielfältige AGs.



Soziale Kompetenz gefördert durch Schulsozialarbeit, Streitschlichter und Schülerengagement.



Erich Kästner-Realschule Bad Fredeburg



Mit Schulprofil MINT und bilingualem Zweig (Deutsch-Englisch) bereitet sie in Klassen 5–10 auf Fachoberschulreife vor – oder zum direkten Übergang in die gymnasiale Oberstufe bei guten Leistungen.



Moderne Fachräume für Biologie, Chemie, Technik, Musik und Informatik



Förder- und Wahlpflichtangebote: Robotik, Hauswirtschaft, Foto-AG, Theater, Sporthelfer



Berufsorientierung: Praktika, BIZ-Besuche und enge Kooperation mit der Agentur für Arbeit



Städtisches Gymnasium Schmallenberg



Die älteste weiterführende Schule der Stadt führt in der Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe (bis Jahrgang 13) zur Allgemeinen Hochschulreife.



Sprachenvielfalt: Latein, Spanisch, Italienisch, Chinesisch-AG; Austausch mit Partnerschulen in Frankreich und Polen



Innovationscampus: Makerspace, CAD-Lab, Hackathon, interaktive Whiteboards und Moodle



Außerschulisches Engagement: Schulorchester, Chor, Theater, Sozialpraktika und Umweltprojekte

Schulträger Stadt Schmallenberg



Als Schulträger sichert die Stadt mit jährlich rund 5,3 Mio. Euro den reibungslosen Ablauf: von Gebäudemanagement und Digitaloffensive (Breitband, moderne Ausstattung) bis zur Schülerbeförderung und Gestaltung fließender Übergänge (Kita → Grundschule → weiterführende Schule).



Schmallenberg bildet – an jedem Standort, für jede Begabung.



Info und Kontakt:

Amt für Bildung, Kultur und Sport, Unterm Werth 1, 57392 Schmallenberg

E-Mail: schulverwaltungsamt@schmallenberg.de | www.schmallenberg.de



