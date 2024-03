Schlitteninnovationen aus dem Sauerland

Holzschlitten 1924

Schon vor 100 Jahren entwickelten findige Sauerländer Geräte, mit denen man im Winter schnell den Berg hinunterfahren konnte. Kälte und Schnee sorgten von November bis April für reichlich Gelegenheit dazu. Der abgebildete, 1924 gebaute Edelschlitten befand sich im Besitz von Maximilian von Fürstenberg (1901–1985). 1980 schenkte er das schlittenähnliche Gerät seinem Freund Bernhard Stegmann, der sich seinerzeit als Politiker unter anderem für die Entwicklung des Tourismus in der Stadt Schmallenberg einsetzte. WOLL-Fotograf Klaus-Peter Kappest hat den nostalgischen Schlitten eindrucksvoll in Szene gesetzt.

ScoopJet 2024

Entwickler, Hersteller und Beratungspartner mit innovativen Lösungen für zukunftssicheren Wintersporttourismus ist die ScoopJet Sport GmbH aus Winterberg. In Zusammenarbeit mit Wintersportexperten aus den Alpenländern wurde der ScoopJet, ein neues Sportgerät für den Breiten- und Rennsport, entwickelt. ScoopJet vereint die Eigenschaften von Ski, Snowboard und Rodelgeräten in einem. Durch seine patentierte Konstruktion bietet das neuartige, an einen Zipfelbob erinnernde Wintersportgerät exklusiv das Kanten und Carven im Sitzen. Somit ist es allen Menschen, auch Menschen mit Behinderung, möglich, eine sichere Abfahrt auf allen erdenklichen Rodelpisten und vor allem auch auf langen Alpinpisten zu starten. Zu jeder Zeit Winterfreuden und Wintersport vom Feinsten. Mit absoluter Spaßgarantie.