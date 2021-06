Schlemmen im Sauerland

Hotel Deimann feiert Wiedereröffnung mit Gourmet-Arrangement – Sterne-Genuss und Naturerlebnis

Seit Anfang Juni begrüßt das Romantik- & Wellnesshotel Deimann erneut Gäste im Schmallenberger Sauerland und begeistert mit seinem abwechslungsreichen Angebot Aktivurlaubende, Erholungssuchende und Genussmenschen. Zur Wiedereröffnung kommen mit dem Arrangement „Gourmet-Auszeit“ besonders Feinschmecker auf ihre Kosten. Zwei Vier-Gang-Menüs sowie ein Sechs-Gang-Menü mit Weinbegleitung im Sternerestaurant Hofstube des Fünf-Sterne-Hauses versprechen kulinarischen Hochgenuss. Dabei zaubert Spitzenkoch Felix Weber unter anderem Kalbsherzbries, bretonischer Hummer und Limousin Lamm auf die Teller. Für seine puristische, modern-französische Küche wurde der 31-jährige Chef de Cuisine dieses Jahr zum fünften Mal in Folge mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Gäste dürfen sich zudem auf eine geführte Wanderung durch die Region mit Gastgeber Andreas Deimann freuen. Dem Sauerländer ist es wichtig, den familiären Charakter des Hauses beizubehalten. Dies zeigt sich auch bei der Erweiterung der Deimann‘schen Hotelwelt: Seit Frühsommer 2021 glänzt das Refugium mit neuen Junior-Suiten, die auf jeweils 70 Quadratmetern zeitlose Eleganz sowie hohe Funktionalität versprechen. „Gastgeber sein ist für mich nicht nur Beruf, sondern Leidenschaft und Lebensgefühl zugleich“, erzählt der Hotelier. „Umso mehr freue ich mich, endlich wieder Gäste begrüßen zu können; vor allem mit einer Symbiose aus Genuss, Natur und Komfort.“ Das Wiedereröffnungsangebot über drei Übernachtungen in einem Doppelzimmer des Romantik- & Wellnesshotel Deimann kostet ab 759,50 Euro pro Person. Je nach Verfügbarkeit ist es bis Ende September buchbar. Reservierungen werden telefonisch unter 02975-810 oder per E-Mail an info@deimann.deentgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.deimann.de.