Schildegard schaut aufs Sauerland

Neue Heißluftballon-Sonderform bei der 31. Montgolfiade in Warstein getauft

Die Heißluftballons der Montgolfiade begeistern – die Sonderformen unter ihnen begeistern aber immer ganz besonders. Seit dem Abendstart am 10.09.2025 hat eine brandneue Sonderform nun einen eigenen Namen: Die Schildkröte, die von einem brasilianischen Team gefahren wird, wurde auf den Namen Schildegard getauft. Das Hellweg Radio hatte seine Hörer dazu aufgerufen, Namensvorschläge einzuschicken. „Schildegard“ wurde gleich mehrfach vorgeschlagen. Unter den Einsendern wurde ein Sieger ausgelost: Leif Beimann aus Werl war mit seiner Freundin Paula bei der „Taufe“ dabei.



Viele Starts sind bei dieser 31. Montgolfiade dem Wetter zum Opfer gefallen. Aber am Mittwoch Abend öffnete sich der Himmel, die Sonne kam heraus und – was eigentlich noch viel wichtiger ist – der Wind ließ nach. Um 100 Ballone konnten in den tiefblauen Abendhimmel aufsteigen und machten sich auf den Weg Richtung Anröchte und Lippstadt. Darunter war auch Schildegard, die mit ihrem gewinnenden Lächeln auf Sauerland und Hellweg hinuntersah. Den Namen, den sie im Sauerland bekam, wird diese fliegende Schildkröte nun bei Ballonfestivals auf der ganzen Welt tragen.