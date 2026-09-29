Schichtwechsel 2026: Begegnungen schaffen Perspektiven

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Schichtwechsel“ fand am 24. September 2026 in der Lenne-Werkstatt ein besonderer Perspektivwechsel statt. Mitarbeitende aus regionalen Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen tauschten für einen Tag ihren gewohnten Arbeitsplatz gegen einen Einsatz in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Werkstatt und erhielten dabei spannende Einblicke in die Arbeitswelt von Menschen mit Behinderung.

Der Aktionstag verfolgt das Ziel, Begegnungen zu ermöglichen, Berührungsängste abzubauen und Inklusion unmittelbar erlebbar zu machen. Gemeinsam mit den Beschäftigten der Lenne-Werkstatt arbeiteten die Gäste in unterschiedlichen Bereichen mit, kamen ins Gespräch und konnten sich von den vielfältigen Fähigkeiten, Talenten und Leistungen der Mitarbeitenden überzeugen.

Zu den Gästen zählte auch Bürgermeister Johannes Trippe, der sich vor Ort ein Bild von der Arbeit in der Lenne-Werkstatt machte und den persönlichen Austausch mit Beschäftigten und Mitarbeitenden suchte. Darüber hinaus beteiligten sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Unternehmen und Institutionen aus der Region am Schichtwechsel und nutzten die Gelegenheit, die Werkstatt und ihre Angebote näher kennenzulernen.

Im Mittelpunkt des Tages standen dabei nicht die Arbeitsaufgaben allein, sondern vor allem die Begegnungen zwischen Menschen. Viele Gespräche zeigten, wie wertvoll der direkte Austausch ist und wie schnell Vorurteile durch persönliche Erfahrungen ersetzt werden können. Für die Gäste bot sich die Möglichkeit, neue Perspektiven kennenzulernen. Gleichzeitig konnten die Beschäftigten der Lenne-Werkstatt ihre Kompetenzen, ihre Arbeitsbereiche und ihren Arbeitsalltag selbstbewusst präsentieren.

„Der Schichtwechsel zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig echte Begegnungen sind. Wer gemeinsam arbeitet, lernt sich kennen, entwickelt Verständnis füreinander und baut Barrieren ganz selbstverständlich ab. Inklusion entsteht dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen“, betonte Geschäftsführer Marc Brüggemann.

Die Lenne-Werkstatt bedankt sich herzlich bei allen Unternehmen, Institutionen und Gästen, die sich am Schichtwechsel beteiligt haben. Gemeinsam wurde ein starkes Zeichen für Vielfalt, gesellschaftliche Teilhabe und ein inklusives Miteinander in der Region gesetzt.