Schicht im Schacht: Rapportbuch ist Objekt des Monats April

Als einziges Dokument dieser Art in der musealen Sammlung gibt es einen detaillierten Einblick in die Arbeitsabläufe unter Tage. Das vergilbte Rapportbuch spielte im Arbeitsalltag der Steiger eine zentrale Rolle. Es diente der Dokumentation der Schichten im Ramsbecker Bergbau zwischen 1949 und 1952. Darin vermerkten die Steiger Informationen wie Tätigkeitsbeschreibungen, Arbeitsfortschritte, Materialverbrauch und besondere Vorkommnisse in ihrer Schicht. So waren die nachfolgende Schicht und die Betriebsleitung stets über aktuelle Vorkommnisse unter Tage informiert.

Die Einträge drehen sich um ein Hauptziel: den Betrieb rund um die Uhr am Laufen zu halten. Alltägliche Probleme in der Grube beinhalteten vor allem menschliches und maschinelles Versagen: Mehrmals tauchen entgleiste Looks, Probleme beim Befüllen der Loren oder defekte Brecher auf. Aber auch kleinere Unfälle oder Diskussionen über exzessive Sprengstoffnutzung zeigen die Herausforderungen des Bergbaus im Sauerland.

Quelle: auerländer Besucherbergwerk Das Rapportbuch ist „Objekt des Monats“.

Mit der Reihe „Objekt des Monats“ rückt das Museum des Sauerländer Besucherbergwerks in Ramsbeck regelmäßig ein ausgewähltes Exponat in den Mittelpunkt und erzählt dessen Geschichte im Kontext des Ramsbecker Erzbergbaus. So erhalten Besucherinnen und Besucher immer wieder neue Einblicke in die versteckten Schätze der musealen Sammlung. Bis Ende April können Gäste das Objekt im Museum über Tage aus nächster Nähe betrachten.